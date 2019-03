Programme d’urgence: L’OVD lance les travaux de réhabilitation des avenues Université, Force publique et Saio

L’Office des voiries et drainage (OVD) a lancé ce mardi 5 mars à Kinshasa, les travaux d’urgence de réhabilitation des infrastructures routières dans quelques axes principaux de la ville, notamment sur les avenues Université, Force publique, et Saio, indique Radio Okapi.

Ce lancement des travaux intervient 3 jours après la présentation du programme d’urgence des 100 premiers jours du chef de l’Etat. Selon le Directeur général de l’OVD, Benjamin Wenga, tous les moyens matériels, techniques et humains sont disponibles pour achever ces travaux endéans 100 jours.

« Sur le plan des ressource matérielles, il n’y a pas des soucis du tout, parce que la ville de Kinshasa a des équipements qui ne travaillent pas presque, qui chôment faute des projets. Mais comme des projets sont arrivés, nous avons ressuscité tout le charroi du matériel que nous avons. En ce qui concerne les ressources financières, c’est une question de l’Etat. L’autorité a mis à la disposition de l’OVD les moyens nécessaires pour l’exécution du programme des 100 jours », a indiqué Benjamin Wenga.

Il donne rendez-vous au peuple congolais pour évaluer ce qu’il aura fait après ces 100 jours. L’Office des voiries et drainages (OVD) va réhabiliter 40 km des voiries dans la ville de Kinshasa, dans le cadre du Programme d’urgence du Président Félix-Antoine Tshisekedi.

Soulignons que c’est le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a lancé samedi dernier, son programme d’urgence de 100 premiers jours de son quinquennat, au cours d’une cérémonie organisée à la place Echangeur de Limete à Kinshasa, en présence des membres du gouvernement, des institutions d’appui à la démocratie, des autorités militaires, civiles et judiciaires ainsi que des membres du corps diplomatique. Au moins 304 millions USD seront mobilisés pour l’exécution du programme d’urgence pour les 100 premiers jours du Président Félix-Antoine Tshisekedi. Environ 206 millions 660 000 proviennent du trésor public, 70 millions du FONER et plus de 27 millions du Fonds pour la promotion de l’industrie (FPI). Outre la sécurité et la politique, les principaux axes d’intervention concernent l’électrification, le social des Congolais, la promotion de l’éducation ainsi que la construction des infrastructures routières et hospitalières.

Le programme du Chef de l’Etat entend construire et réhabiliter 40 km des routes urbaines à travers la ville de Kinshasa, soit 20% ainsi que des ouvrages d’art. Ces travaux sont repartis selon les districts que compte la ville de Kinshasa à savoir Tshangu, Mont-Amba, Funa et Lukunga. Dans le district de la Tshangu, trois chantiers seront ouverts sur les avenues Pelende, Kulumba et Frontière ; A Mont-Amba, il s’agira de l’avenue Université jusqu’à l’Intendance et de la Foire. Dans Funa, le programme concerne les avenues Forces publiques, Kabambare, Kasa-Vubu, Kabinda et Saïo.

Le district de Lukunga connaitra la réhabilitation de l’avenue de l’Ecole, Tombalbaye et du Commerce. Les travaux consisteront aussi dans la réhabilitation de certains tronçons dégradés pour rendre la circulation fluide. Il sera aussi question d’aménagement des carrefours en construisant des viaducs pour faciliter la traversée, notamment à la place Magasin Kintambo et sur croisement des avenues Libération et boulevard du 30 juin.

Outre les entreprises pérennes, certains travaux sont confiés à la société Malta-Forrest, notamment la réhabilitation de l’Hôpital Sendwe à Lubumbashi, la construction de 134 km des routes dans la province de Tanganyika et la construction de la route Kulumba pour désengorger le boulevard Lumumba ainsi que des dalots pour faciliter la traversée de petites rivières.

