Professeur artiste Lowulia Crooner lance les fous de français: L’album de la langue de Molière chanté

Professeur de français depuis plus d’une vingtaine d’années, Lowulia Crooner a mis sur le marché de disques l’album « les fous du français », faisant partie de la collection « le Français par la musique ».

Au micro de arts.cd; cet employé de l’Institut Ebenga à Lemba, a justifié la sortie de ce « cours de français chanté » par le fait que la musique est l’une des meilleures voix pour faire passer un message. Sortant des principes établis, « monsieur » Crooner a voulu innover jaillissant ainsi des sentiers battus par les élaborateurs du programme scolaire congolais.

« Le français par la musique » est une collection qui contient plusieurs programmes en son sein, notamment cet album de 8 titres dont « l’Alphabet français », « la syllabe », les mots possessifs, les fous du français 1 et 2, les quatre points cardinaux, Souvenirs du village, et racines communes. Véritable moyen d’assimilation et de maîtrise de la langue française, l’album « les fous du français » a pour cible première les élèves des classes primaires jusqu’en deuxième secondaire et les locuteurs qui veulent bien se perfectionner dans les notions élémentaires de la langue d’Emmanuel Macron.

Nouvelle façon d’apprendre la langue française, cet album de celui qui se surnomme « professeur-artiste », est une nouvelle méthodologie de l’enseignement pour une communauté qui reste accrochée à sa culture musicale.

A côté de lui, Gaston Masila de la Direction de matériels didactiques du ministère de l’Enseignement Primaire Secondaire, propose que cet album passe par son service pour avoir un agrément avant d’être vendu dans les écoles. Puisque, ajoute-t-il, tout programme aux élèves congolais avant d’atteindre les écoles doit passer par un service compétent qui doit évaluer sa valeur et sa portée.

(Onassis Mutombo)