Prochains scrutins: La MP déclenche sa machine à gagner

Les enjeux de l’heure, notamment l’organisation des élections en une seule séquence des présidentielles, législatives nationales et provinciales, conformément aux accords de la Cité de l’Union Africaine et du Centre interdiocésain de Kinshasa ne pouvaient pas laisser la Majorité Présidentielle indifférente. Celle-ci, par respect à l’instruction du Président de la République et Autorité morale de la MP, s’est résolue de mettre en place une cellule de coordination électorale, dont l’objectif est de permettre à la MP de s’organiser à tous égards, soit sur le plan stratégique, politique, matériel, financier et communicationnel.

Cette idée géniale est venue de l’Autorité morale de la Majorité Présidentielle, Joseph Kabila Kabange, Président de la République, qui avait reçu, le 09 octobre 2016, dans sa ferme privée de Kingakati, les membres du bureau politique, à savoir les présidents des partis politiques, ainsi que ceux des groupes parlementaires, sans oublier quelques délégués au dialogue. Et ce, parce que, depuis 2006, la Rd Congo a levé une option importante, celle de la voie démocratique et c’est à travers celle-ci que la MP veut de nouveau obtenir le pouvoir, de vouloir et de faire de la part du peuple congolais. Pour y arriver, il faut s’organiser à tous égard sur les plans stratégique, politique, matériel, financier et communicationnel.

A en croire Aubin Minaku, Secrétaire général de la Majorité Présidentielle, les élections en Rdc vont concerner près de 45 millions d’électeurs sur une étendue de 2.345.000 km2. C’est une grosse machine électorale qui organise les élections. Et en Afrique, voir même en Europe, ce n’est pas évident de trouver un autre électorat de cet ordre. Ainsi, un parti politique national, une plate-forme nationale ne peut que s’organiser à temps et avec méthode, pas à pas pour prétendre gagner ces élections.

Voilà pourquoi, le rôle de cette cellule est d’aider les partis politiques de la Majorité Présidentielle, dans le respect de l’identité de chacun, à l’unisson, à pouvoir disposer d’un schéma clair, des moyens suffisants pour pouvoir gagner les élections. « Si nous devons nous organiser maintenant, c’est parce que l’Autorité morale a réitéré sa volonté ferme d’organiser les élections dans ce pays, et rapidement, par le biais de la CENI. Nous nous focalisons sur les élections, mais en gérant la République », rassure le Secrétaire général de la MP, avant d’ajouter, comme l’essentiel du dialogue concerne les élections, allons-y et organisons-nous. C’est la raison pour laquelle il a été mis en place cette cellule. « Nous nous focalisons maintenant qu’aux élections, rien que les élections, mais bien évidemment en gérant la République. Il lui appartiendra d’entrer dans les menus détails sur le plan organisationnel, afin que nous puissions l’emporter une fois de plus, après que nous aurons consulté le peuple », martèle-t-il.

Soulignons que la création d’une cellule de coordination électorale est de nature à calmer ceux des Congolais qui doutent encore de la volonté de l’actuelle Majorité Présidentielle au pouvoir à organiser les élections, conformément aux options levées par les participants au dialogue de la Cité de l’Union africaine et du Centre Interdiocésain de Kinshasa. D’autant plus que la fonction première du Gouvernement de Samy Badibanga, ou de celui à mettre en place par le Rassemblement, est d’organiser les élections.

Les élections, c’est maintenant

Soulignons qu’après la clôture de l’opération d’identification et enrôlement des électeurs dans la province pilote du Nord Ubangi, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a lancé depuis le 12 décembre 2016 la même opération dans les aires opérationnelles 1 et 2 comprenant les 12 provinces suivantes : Haut-Katanga, Haut Lomami, Lualaba, Tanganyika, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Tshuapa, Sud-Ubangi, Mongala, Equateur et Ituri. L’objectif de cette opération est de mettre à disposition, au 31 juillet 2017, un fichier électoral fiable et prêt à prendre en charge tous les scrutins.

Pendant que se déroule les opérations dans les provinces de l’aire opérationnelle 1 et 2, le déploiement des matériels destinés à l’opération de révision du fichier électoral est déjà effectif dans quelques provinces des aires opérationnelles 3 et 4. Une véritable course à la montre entamée à la CENI afin de gagner le pari d’enrôler plus de 42 millions d’électeurs Congolais sur toute l’étendue du territoire de la République Démocratique du Congo. C’est ainsi que Corneille Nangaa, en bon capitaine mobilise toutes les forces possibles afin d’atteindre cet objectif. C’est le cas récemment dans la province pilote du Nord Ubangi, où la CENI sous le leadership de son Président a atteint un taux de réalisation de plus de 97% d’électeurs enrôlés.

C’est le moment pour les uns et les autres, surtout les membres de l’opposition qui auront à gérer le Gouvernement, de mobiliser les ressources internes et externes nécessaires pour le budget des élections et de respecter scrupuleusement le plan de décaissement convenu avec la CENI, conformément au plan de mise en œuvre opérationnel ; de constituer une provision trimestrielle au profit de la CENI conformément à son plan de décaissement pour financer l’ensemble du processus électoral, en ce, compris la sécurisation du processus ; de fournir la totalité des ressources nécessaires pour financer les élections, etc.

Le moment est à l’organisation, parce que l’opposition ne doit pas indéfiniment rêver debout et croire que le pouvoir est un don de Dieu. Elle doit s’organiser, mieux se préparer, pour ne pas inventer des subterfuges et crier par la suite à la fraude électorale ou aux élections tronquées. Autant se préparer aux élections, préparer un discours, implanter le parti à travers les 26 provinces, 145 territoires pour prétendre diriger la République démocratique du Congo, plutôt que de se mettre à préparer les contestations par voie de revendications populaires sans lendemain.

(JMNK)