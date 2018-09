Processus ITIE en Afrique: De belles perspectives pour la Rdc

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le succès dans la mise en œuvre du processus ITIE dépend en grande partie de la capacité des parties prenantes de respecter toutes les dispositions prévues dans le cadre de la matérialisation de l’initiative. Le respect rigoureux desdites dispositions est un grand défi auquel se livre le groupe multipartite congolais. C’est ainsi qu’en République démocratique du Congo, ce processus se trouve être depuis un temps en bonne voie et s’est même positionné parmi les meilleurs processus en Afrique.

C’est ce qu’a laissé entendre Mme Marie-Thérèse Holenn Agnong, Coordonnatrice ai de l’Initiative pour la transparence des industries extractives en République démocratique du Congo (ITIE/RDC), au cours d’une interview à bâtons rompus qu’elle a bien voulue accorder à la presse, samedi dernier, depuis le pavillon 10 de la Foire internationale de Kinshasa (Fikin), où un imposant stand ITIE est érigé, rivalisant d’ardeur avec ceux d’autres entreprises et société de la place.

Me Holenn qui répondait à la question sur les retombées de la présence de l’ITIE au Congo/Kinshasa, a confirmé que l’adhésion à ce processus est à considérer comme une bouffée d’oxygène pour le pays, cela pour autant que l’on assiste à une transparence sans précédent dans le secteur des ressources naturelles.

« Avec l’ITIE, n’importe quel Congolais à travers le pays peut savoir à ce jour tels minerais produisent autant d’argent et que cet argent transite par telle banque et logé dans tel compte du Trésor, alors qu’il y a quelques années, c’était une terrible opacité », a souligné en substance Mme la coordonnatrice.

Pour Mme Holenn, l’ITIE permet la dissémination des informations sur les paiements et recettes des industries extractives et qu’une fois en possession desdites informations, parlementaires, médias, société civile et voire toutes les couches sociales de la population, peuvent demander aux gouvernants des comptes sur la manière dont ils utilisent ces revenus.

A l’en croire, l’ITIE reste une opportunité pour renforcer la bonne gouvernance, tout en assurant la maximisation des recettes avec comme conséquence la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions des vues de la population. Parlant toujours du bien-fondé de l’ITIE, cette avocate a tenu à justifier la pratique de la transparence qui prévaut pour le moment au pays, en illustrant par un incident malheureux survenu lors de la publication du rapport annuel 2010.

En effet, une bagatelle somme de 88 millions de dollars a disparu et l’on avait plus ses traces, alors qu’elle avait été versée dans les banques commerciales, sans être transmise dans les caisses de l’Etat, dans les 48 heures qui suivaient son dépôt, comme le prévoit la loi. C’est encore grâce à l’ITIE que l’on a pu retracer jusqu’à retrouver cette enveloppe.

Par ailleurs, a ajouté la patronne du secrétariat technique ITIE/RDC, l’initiative a créé des débats jusqu’au fin fond de l’intérieur du pays, comme à Mwanda par exemple, au Kongo Central, où le pétrole produit par la Perenco fait désormais l’objet d’un contrôle jusqu’au niveau de la population autochtone.

Et depuis, la transparence de Perenco est constatée et celle-ci justifie ses investissements au bénéfice de la population, véritable propriétaire des ressources naturelles. Autre avantage de l’ITIE, selon cette juriste, tient au fait que toutes les sociétés qui déclarent auprès de l’initiative sont cotées par les bourses internationales sur base de leurs comportements au pays tels que relevés dans les rapports ITIE.

La Rdc est redevenue au centre des débats

Et comme si cela ne suffit pas, l’ITIE à fait disparaitre le travail des enfants en Rdc avec son corollaire des conditions environnementales inhumaines de travail. Somme toute, avec l’ITIE, la redevabilité et la transparence riment ensemble. Cette complicité s’est accentuée depuis l’avènement de nouveaux dirigeants du secrétariat technique, sous la houlette de Mme Holenn qu’assiste Me Théodore Mpiana Kabundi, son adjoint ai chargé de l’administration et des finances.

Aujourd’hui, la Rdc fait parler d’elle de plus en plus, dans les débats économiques internationaux, ce qui n’était pas le cas avant une année. Les partenaires techniques et financiers refont confiance au processus au groupe multipartite congolais, à la suite d’un climat de stabilité, de transparence et de sérénité qui règne au sein de l’initiative.

Signalons qu’auparavant, c’était M. Liévin Mutombo Mbuyi qui est intervenu pour retracer l’historique de l’ITIE/RDC. Cet expert chargé des statistiques et de la collecte des données au sein de l’initiative, a rappelé que celle-ci est née d’un constat fait par la société civile au niveau international. Constat selon lequel, les pays riches en ressources naturelles étaient de plus en plus pauvres et que le paradoxe ne se justifiait pas car les ressources naturelles est un secteur de développement multisectoriel d’un pays.

Eu égard à ce qui précède, d’après Liévin Mutombo, le questionnement a donné lieu à différents échanges à travers le monde. Le premier en date fut le fameux sommet mondial sur le développement durable tenu en septembre 2002, à Johannesburg, en Afrique du Sud, animé par le Premier ministre Tony Blair, auquel la Rdc a pris part. L’intervenant a rappelé qu’au cours de cette conférence mondiale, deux résolutions ont été prise, dont la mise en place d’une structure dénommée ITIE. Cet outil au service du citoyen montre ce que les entreprises paient d’une part, et ce que l’Etat perçoit d’autre part.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.