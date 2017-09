Processus électoral et cohésion nationale: L’UDS salue l’initiative française qui privilégie le dialogue

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En politique, être capable de faire entendre sa voix dans un contexte de crise, est une marque de responsabilité et de crédibilité. . En effet, l’Union des démocrates socialistes, UDS dans un communiqué de presse signé par son Secrétaire général, Nicolas-Ange Muabi Bakajika, a fait savoir son enchantement du fait que « sa proposition fait maintenant du chemin au sein

de la Communauté internationale ». C’est notamment ce qui ressort du communiqué de presse daté du 14 Septembre courant.

l’UDS salue l’initiative française d’un nouveau dialogue ; l ’Union des Démocrates Socialistes, en sigle UDS, rend public, ce jour, le communiqué de presse dont la teneur suit : 1. L’Union des Démocrates Socialistes (UDS), ayant été le premier parti politique congolais à militer en faveur de la tenue d’un vrai dialogue politique national, se réjouit d’être enfin entendu en ce sens que sa proposition fait maintenant du chemin au sein de la Communauté Internationale.

Dans le même sens, l’Union des Démocrates Socialistes (UDS) salue chaleureusement l’initiative française qui s’inscrit dans le schéma de la résolution pacifique de l’actuelle crise congolaise. L’UDS rappelle que la France a toujours été aux côtés du peuple congolais pendant les moments difficiles. Elle fait remarquer que la France a énormément contribué à la fin de la guerre dite du RCD de 1998 à 2003. Le parti soutient également la démarche entreprise par le Président de la République du

Congo, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGOUESSO, pour réunir autour de la même table tous les protagonistes de la crise congolaise actuelle en vue d’un règlement pacifique.

L’UDS émet le vœu de voir le Président Denis SASSOU NGOUESSO jouer le rôle de médiateur du prochain dialogue national. Le parti demande au Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, en sa qualité de Garant de l’unité nationale et de la

paix, de bien vouloir tout mettre en œuvre pour la tenue des assises du prochain Forum national et veiller personnellement à la participation de toutes les forces politiques et sociales congolaises afin que ces Consultations Nationales soient réellement inclusives.

Le consensus national, une valeur cardinale

S’appuyant sur l’une des dispositions de la Charte africaine de la Démocratie, de la Bonne Gouvernance et des Elections ratifiée par la République Démocratique du Congo le parti insiste sur la recherche du consensus

national dans le règlement de notre crise. Il condamne, en conséquence, tout recours à la violence. Le parti invite, par ailleurs, tous les acteurs politiques congolais et tous les animateurs de

la Société Civile congolaise à privilégier l’intérêt supérieur de la Nation congolaise en péril.

Le parti insiste pour que le prochain dialogue national soit différent du Conclave de la Cité de

l’Union africaine et des Négociations Directes du Centre interdiocésain de Kinshasa tant au niveau des participants qu’à celui des matières à traiter. Car, l’UDS a malheureusement constaté que tout le pays entier est pris en otage par la Majorité Présidentielle au pouvoir et une certaine Opposition qui

se battent pour leurs intérêts égoïstes et qui refusent intentionnellement la participation d’autres forces vives du pays, pratiquant ainsi l’exclusion qui a été souvent à la base de nombreux

conflits dans notre pays. L’UDS, dans le cadre de la décrispation politique, tient à la stricte application de l’Accord du 31 Décembre 2016 avant les assises du nouveau dialogue dans le but de créer un climat de confiance mutuelle entre toutes les parties congolaises.

(E.B)