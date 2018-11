Processus électoral en Rdc: Le satisfecit de la mission conjointe CEEAC – COMESA

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est le Rapporteur de la CENI, M. Jean-Pierre Kalamba qui, au nom du Président de la CENI, a présidé cette séance de travail en présence des membres du Bureau Géraldine Kasongo, Questeur et Nadine Mishika, Questeur adjoint, assisté du Directeur de Cabinet Gratien Sikugani.

Faisant suite à la mission confiée à ces organisations africaines sous régionales, Jean-Pierre Kalamba a expliqué dans les détails le niveau de l’évolution des opérations électorales à l’étape actuelle à 39 jours du jour des scrutins directs combinés présidentiel, législatif national et provincial. Il a fait remarquer à l’intention de la délégation que celles-ci se déroulent selon les prévisions du calendrier électoral, notamment le déploiement de toute la panoplie logistique électorale. Poursuivant, les réponses à la batterie des questions posées par les membres de la délégation, le Rapporteur de la CENI a tenu à ce qu’ils soient pleinement informés de toutes les précautions prises pour respecter la date du 23 décembre 2018.

La question d’actualité concernant ce processus, la machine à voter en l’occurrence, a figuré aussi sur la liste questions auxquelles la CENI a répondu sans détours. Ce qui a donné satisfaction à la délégation qui, selon le mot de son Chef Mme Elisabeth Mutunga, Chef de département gouvernance, paix et sécurité-COMESA, car il lui a été permis d’avoir accès à toutes les informations de la source la plus autorisée qu’est la CENI.

Au sortir des échanges, de plus de trois heures et demi, Mme Elisabeth Mutunga a déclaré à la presse ‘’que cette séance de travail leur a permis de cerner tous les contours du niveau atteint par la CENI dans l’exécution des séquences déclinées dans le calendrier électoral avec les perspectives d’un aboutissement proche à la date convenue par toutes les parties prenantes aux élections du 23 décembre 2018’’. Ceci rencontre les attentes qui sont celles de toutes organisations continentales qui agissent dans l’intérêt de la stabilité et du développement des pays membres.

Quoi de plus grand, a poursuivi Mme Elisabeth Mutunga, que d’avoir pu tester et expérimenter la machine à voter par tous les membres de la délégation qui sont sortis édifiés de cette avancée technologique réalisée par la Centrale électorale de la République Démocratique du Congo.

Ces informations ont été complétées par le Chef de l’Institution en personne, le Président Corneille Nangaa, qui a tenu, malgré son agenda surchargé, à partager avec ses hôtes la somme d’informations utiles que la CENI s’emploie à communiquer aux agents électoraux en formation pour que les prochains scrutins reflètent les standards internationaux qui régissent les élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes dans un environnement apaisé.

Le Chef de l’Unité électorale au sein de la CEEAC, M. Daniel Pascal Elono, a rappelé que son organisation travaille avec la CENI qu’elle appuie techniquement depuis longtemps en tant que partenaire au sein d’EISA. C’est la raison pour laquelle, a-t-il annoncé, que le moment venu cette organisation sous régionale va déployer une mission d’observation électorale telle que cela a été décidé par le Secrétaire Général de la CEEAC.

