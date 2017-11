Processus électoral: Corneille Nangaa s’entretient avec quelques éditeurs de journaux

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Depuis la publication le dimanche 05 novembre 2017du calendrier électoral, le Président de la CENI, Corneille Nangaa, a initié une série de rencontre de sensibilisation en vue de la vulgarisation et de l’appropriation de ce calendrier par les différentes parties prenantes au processus électoral. La rencontre avec quelques éditeurs de la presse écrite de Kinshasa, le samedi 11 novembre 2017, s’inscrit dans cette logique.

On ne peut envisager des élections libres si la population n’a pas accès et droit à une information juste et objective. Or la diffusion des informations c’est la tâche des journalistes. Les médias congolais ont le devoir d’accompagner, avec responsabilité, la population au quotidien dans la socialisation politique en particulier sur les questions électorales. C’est en substance, l’essentiel du message que le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante a transmis à la cinquantaine des professionnels des médias en faveur des élections libres et transparentes.

Ce quatrième rendez-vous avec les patrons de la presse, spécialement les éditeurs de la presse écrite, a permis au Président de la CENI de faire le point sur les débats qui ont surgi après la publication du calendrier électoral pourtant attendu par tous. Pour Corneille Nangaa, ces débats et prises de positions, certes démocratiques, ne doivent pas contribuer à retarder les élections mais au contraire participer à la tenue des scrutins dans le délai. Corneille Nangaa a reconnu que la publication du calendrier électoral a permis de dissiper les fortes agitations et discours polémiques qui tendaient vers des appels au soulèvement populaire.

C’est dans ce cadre que le Numéro N°1 de la CENI a pris le temps de détailler les étapes qui vont suivre la clôture des opérations de l’identification et de l’enrôlement des électeurs jusqu’aux scrutins combinés présidentiel, législatives nationales et provinciales le 23 décembre 2017. Les contraintes légales, politiques, financières et logistiques de même que le respect des engagements des différentes parties prenantes ont également été mis en avant comme déterminants à la matérialisation desdits scrutins.

Du côté des éditeurs de la presse, il a été essentiellement soulevé l’intérêt d’un renforcement des capacités des professionnels des médias en matière de couverture, de traitement de l’information électorale et d’un large accès aux activités de la CENI à Kinshasa comme à l’intérieur du pays ainsi qu’un renforcement des moyens matériels pour un exercice toujours plus professionnels de leur métier.

Dans sa conclusion de la rencontre, le Président de la CENI a renouvelé son message à la paix en faveur de la protection de notre seul patrimoine commun qu’est la République Démocratique du Congo. Indéniablement, l’accompagnement de la CENI par les professionnels des médias est une preuve de leur engagement à participer activement au processus électoral et de jouer le rôle qui est le leur à savoir, assurer de manière professionnelle, objective, responsable la circulation des informations liées au processus électoral et l’expression des opinions des différents acteurs avec comme objectif l’appropriation dudit processus par la population.

Les journalistes ont été conviés à effectuer une démonstration et une expérimentation de la machine à voter, une des pistes préconisées par la CENI pour la rationalisation du mode de scrutin par l’usage des technologies de l’information et de la communication.

C’est le Conseiller Marcellin Mukolo qui a assuré la présentation, étape par étape, du fonctionnement d’un Bureau de vote équipé d’une machine à voter. La procédure de vote par cette machine ne change en rien le fonctionnement traditionnel d’un bureau de vote composé généralement de cinq membres. La principale différence est le remplacement du bulletin de vote traditionnel pré-imprimé par un bulletin de vote spécifique vierge que l’électeur obtient du Président du Bureau de vote et sur lequel il imprimera son choix via la machine de vote.

(JMNK/CENI)