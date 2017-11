Processus électoral: Bruno Tshibala dépose le projet de Loi électorale à l’Assemblée nationale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Premier ministre Bruno Tshibala a déposé hier lundi 20 novembre 2017, le Projet de Loi modifiant et complétant la Loi N°6/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour. Lequel texte de loi a été réceptionné par le Président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku Ndjalandjoko. Accompagné du ministre des Relations avec le Parlement, M. Jean-Pierre Lisanga Bonganga, le Premier ministre Bruno Tshibala s’est également entretenu pendant un moment avec le premier des députés nationaux.

Au sortir de cet entretien, le Chef du Gouvernement a confié à la presse que « la Loi électorale est une contrainte importante dans la chronologie du calendrier électoral pour les élections générales du 23 décembre 2018. Je pense qu’un pas important vient d’être franchi dans la mise en œuvre de l’Accord du 30 décembre 2016, et le cap qui est mis sur les élections comme terminal du processus que nous avons engagé pour régler la question de la crise politique qui a sévit dans notre pays avec des élections du 23 décembre 2018 ».

Et de renchérir que « pour ce qui est des innovations, elles sont nombreuses. Il serait fastidieux de les énumérer ici. Mas ce qu’on doit retenir ce que, nous avons, avec ce nouveau projet de loi, essayé de rationnaliser notre système électoral, de sorte que, avec les élections du 23 décembre 2018, que les choses passent avec la rationalité la plus grande et dans la transparence la plus plausible ».

Bruno Tshibala Nzenzhe a affirmé par ailleurs que « Le président de l’Assemblée nationale vient de nous rassurer, malgré le calendrier qui est chargé, avec cette session parlementaire ordinaire qui est essentiellement budgétaire, le projet de loi que je viens de déposer sera examiné en priorité et sera adopté ».

(Lepetit Baende)