Problématique de la relance de l’économie du pays: La Belgique et la Russie rassurent Samy Badibanga

Le Premier ministre Samy Badibanga a eu, hier, un agenda chargé à l’Hôtel du gouvernement. En effet, le chef de l’exécutif national a présidé une séance de travail avec le ministre des Finances, Henri Yav Mulang et le Gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), Deogratias Mutombo. Il a également dans la foulée, accordé deux audiences aux ambassadeurs en poste à Kinshasa. Il s’agit de MM. Bertrand de Cambrugghe et Hugor E, respectivement du Royaume de la Belgique et de la Russie.

La Belgique favorable à la stabilisation de la RDCongo

Pour l’appui à la concrétisation de certains projets de la RDC dont notamment l’adduction d’eau et la communication rurale, le Royaume de Belgique a mis la main en poche, se préoccupant tout à la fois de la stabilisation de la situation politique en RD Congo. ‘’C’est dans le malheur qu’on reconnait ses vrais amis ‘’, renseigne une sagesse populaire. En effet, le Royaume de Belgique n’a pas attendu de se faire prier pour manifester sa présence au lendemain de l’entrée en fonction du gouvernement de large union nationale que conduit le Premier Ministre Samy Badibanga. L’ambassadeur su-évoqué l’a exprimé hier, au sortir de l’audience à l’Hôtel du gouvernement. ‘’Nous avons discuté de la situation politique en RD Congo, de l’accord conclu par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, du travail que fait ce gouvernement. Et je crois que c’est extrêmement instructif pour moi, nous sommes ravis d’avoir pu tenir de première main les positions du gouvernement de la RD Congo. Nous venons de débloquer encore un montant de 14 millions pour la relance des projets d’adduction d’eau et ceux de communication rurale’’, a déclaré l’ambassadeur.

Auparavant, l’ambassadeur de la Russie a exprimé un sentiment similaire animant son pays dans le contexte sociopolitique historique que traverse la RDCongo.

Le ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque centrale rassurent …

Le Premier ministre a présidé une séance de travail avec le ministre des Finances, Henri Yav Mulang et le Gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), Deogratias Mutombo. Le ministre a salué cette initiative qui répond aux exigences, à l’heure où les acteurs en présence sont appelés à se serrer les coudes, pour des raisons évidentes. ‘’Nous avons passé en revue la situation économique et financière du pays, plus particulièrement celle en rapport avec la volatilité du taux de change. Et après avoir fait un état de lieux de toute la situation, il y a une série de propositions de mesures à très court terme, au niveau budgétaire, au niveau monétaire qui seront communiquées sous peu. Nous avons également évoqué la problématique même de la relance de l’économie nationale ‘’, a indiqué le ministre.

