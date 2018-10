Problématique de la couverture sanitaire universelle en Rdc: Des assurances du ministre Oly Ilunga aux députés nationaux

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pour répondre aux préoccupations soulevées le mercredi 17 octobre courant par les députés nationaux à la suite de la question orale avec débat de l’honorable Fabrice Puela autour de l’accès universel aux soins de santé en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, M. Oly Ilunga, est revenu ce lundi 29 octobre 2018 à l’Assemblée nationale. Après avoir suivi les réponses du ministre, les honorables députés ont adopté, article par article, le texte sur l’Ordre national des architectes.

Comme nous le savons tous, le ministre de la Santé publique, M. Oly Ilunga, était visé par une question orale avec débat lui adressée par le député national Albert-Fabrice Puela sur l’accès universel aux soins de santé en République démocratique du Congo. Et c’est le mercredi 17 octobre courant qu’il s’est présenté devant l’Assemblée nationale pour répondre aux trois principales préoccupations de l’honorable Puela.

Pour rappel, d’abord cet élu du Kongo Central a voulu savoir du ministre Oly Ilunga, l’apport du Ministère de la Santé publique de la Rdc pour faciliter l’accès aux soins de santé de qualité aux Congolais, surtout en état d’extrême urgence pour lequel les minutes sont comptées et le pronostic vital du patient fortement entamé si rien n’est fait.

En second lieu, il avait besoin d’être informé sur ce que le ministre prévoit pour augmenter le taux de pénétration des mutuelles de santé crédibles et viables au sein de la population congolaise. Et pour terminer, l’honorable Puela a également voulu savoir ce que prévoit le ministre de la Santé, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, pour rendre des soins de santé de base accessible, aussi bien économiquement que géographiquement, aux populations congolaises, surtout celles vivant en milieu rural.

Et le ministre Oly Ilunga a apporté ses éléments de réponse à la représentation nationale. Puis, un débat général a été ouvert après la réplique du ministre. A l’issue duquel, nombre de députés nationaux ont également exprimé leurs préoccupations diverses autour de la question de la couverture sanitaire universelle.

Les députés nationaux ont voulu savoir l’état actuel de la réflexion technique autour de la couverture sanitaire universelle. D’autres questions étaient axées sur la mobilisation des recettes et surtout, sur le plan de contingence lorsque surviennent brusquement des calamités. Allusion faite ici au dernier drame qui est survenu dans sa province du Kongo central.

Des questions étaient également posées en rapport avec la gratuité des soins pour des maladies chroniques telles que la drépanocytose ; les diverses difficultés éprouvées par le Ministère de la Santé publique pour assurer une meilleure couverture sanitaire à la population congolaise ; l’insuffisance d’infrastructures sanitaires adéquates à travers le pays ; du déficit du personnel de santé en Rdc ; la mécanisation des agents de l’Etat du secteur de la santé, etc.

Les députés nationaux se sont aussi préoccupés de savoir du ministre Oly Ilunga si l’obtention des primes de risque est-elle sélective dans le secteur de la santé, et pourquoi certains hôpitaux bénéficient des frais de fonctionnement et pas d’autres ? Et qu’en est-il de la politique que le Gouvernement congolais met en place pour gérer les officines privées, et de la situation des numéros d’ordre pour les nouveaux médecins ?

Pour pouvoir mieux préparer ses éléments de réponses, le ministre a sollicité et obtenu de l’assemblée plénière un délai convenable. C’est ainsi qu’il est revenu ce lundi 29 octobre 2018 pour rencontrer les différentes préoccupations soulevées par les élus du peuple.

Le ministre Oly Ilunga a rassuré que le Ministère de la Santé publique fera de son mieux pour que l’accès universel aux soins de santé soit une urgence et une priorité en République démocratique du Congo. Pour cela, il a promis la mise en place d’une stratégie de gestion rigoureuse de fonds alloués au secteur de la santé en Rdc.

De la délibération de la loi sur l’Ordres national des architectes

Après ces réponses du ministre Oly ilunga et la conclusion de l’auteur de la question orale avec débat, les députés nationaux ont poursuivi leurs travaux relatifs à l’examen et adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l’Ordre national des architectes en République démocratique du Congo, initiée par le député national Lucain Kasongo Mwadiamvita.

A savoir que dans les précédentes séances plénières, les députés nationaux avaient déjà approuvé le rapport de la commission mixte Relations extérieures (RELEX) et ECOFIN/CB (Economique, financière et contrôle budgétaire) de l’Assemblée nationale, relatif à l’examen et vote de cette proposition de loi.

Les travaux des élus du peuple lors de cette plénière du lundi 29 octobre 2018 conduite le deuxième vice-président de l’Assemblée nationale, l’honorable Remy Massamba, ont consisté à l’adoption, article par article, de cette proposition de loi. Faute de quorum, le vote du texte global de cette nouvelle loi n’a pas eu lieu. Il est donc reporté pour une prochaine occasion.

Rappelons qu’après le vote global de ce texte de loi, il sera transmis directement au Sénat pour une seconde lecture, pratique parlementaire exige, avant sa promulgation par le Président de la République.

Petit rappel de la loi sur l’Ordre des architectes

La présente loi, a indiqué son initiateur, veut regrouper tous les architectes exerçant la profession d’architecte sans exception. « Donc, nul ne peut exercer la profession d’architecte s’il n’est inscrit sur un tableau de l’Ordre des architectes ou sur une liste de stage. Ainsi, l’exercice de la profession d’architecte par les diplômés d’architecte non-inscrits au tableau ou par toute autre catégorie de personnes, constitue une infraction aux termes de la présente loi », indique l’exposé des motifs de la proposition de loi.

Cette loi vise donc à réglementer la profession d’architecte, en créant les organes directeurs de la profession et en instituant la discipline professionnelle des architectes. Et ce, de telle sorte que le monopole qu’il leur est reconnu en matière d’études sculpturale et architecturale de tout édifice, immeuble, urbanisme, etc., soit garanti par le niveau élevé de formation théorique et professionnelle des architectes.

Selon cette loi, la profession d’architecte est érigée en profession libérale et indépendante. Il est aussi remarquable que le souci du législateur est d’assurer, dans l’organisation de la profession d’architecte, des aménagements nouveaux nécessités tant par l’organisation de l’urbanisme actuel en fonction des textes légaux et réglementaires en vigueur, que par le besoin de corriger certaines difficultés rencontrées au long des années écoulées depuis l’accession de la République démocratique du Congo à l’indépendance.

Cette loi comprend trois titres (dispositions générales, ordre des architectes, et dispositions pénales, transitoires, abrogatoire et finale), 10 chapitres et 140 articles.

Lepetit Baende

