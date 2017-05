Primature: Tshibala aux commandes

48 heures après l’investiture de son gouvernement au cours d’une plénière de la chambre basse du Parlement, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe a pris officiellement possession de son fauteuil hier jeudi, au cours d’une cérémonie sobre et cordiale de passation de pouvoir entre lui et son prédécesseur, Samy Badibanga à la Primature, dans la commune de la Gombe.

A la descente de sa Jeep 4×4, Bruno Tshibala, Premier ministre investi à l’Assemblée nationale a été accueilli par Samy Badibanga. Ensuite, ces deux personnalités se sont rendues dans la salle des portraits où a été posée la photo noire et blanc de Bruno Tshibala, 24ème locataire de l’Hôtel du Gouvernement. Accolades et poignée de mains, le Premier ministre sortant conduit l’entrant au cabinet du travail pour procéder à la remise et reprise en présence du Secrétaire général du Gouvernent. Celui-ci a assisté à la signature des documents et passation des pouvoirs. Désormais, Bruno Tshibala a occupé son fauteuil et devra présider à la destinée du Gouvernement d’union nationale.

Aussitôt après, les deux personnalités ont eu droit à une photo souvenir au balcon du bâtiment abritant la Primature. Auparavant, le Premier ministre entrant s‘est fait expliquer, à huis clos, certains dossiers de service. Soulignons qu’au Gouvernement de Bruno Tshibala, il lui a été assigné les missions prioritaires, notamment l’organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées dans les délais convenus dans l’Accord du 31 décembre 2016; la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens, et l’arrêt de la dégradation de la situation économique et l’amélioration des conditions de vie de la population.

