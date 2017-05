Primature: Tshibala a officiellement pris possession de son bureau

Il aura passé plus d’ un mois d’ attente. Ça y est, c’ est fait. Bruno Tshibala occupe désormais son bureau officiel de la primature. Sa photo officielle a rejoint celles d’ autres anciens premiers ministres. La passation des pouvoirs a eu lieu, il y a tout juste quelques minutes sur place à l’ hôtel du gouvernement. La cérémonie a été brève et s’ est déroulée devant quelques proches du sortant et de l’ entrant.

Nommé le 07 avril 2017, Bruno Tshibala a été investi ensemble avec son équipe gouvernementale le mardi, 16 mai à l’ assemblée nationale. Ainsi prend fin le bref passage à la primature de Samy Badibanga , l’ opposant Udps avait été désigné à ce poste en décembre dernier conformément à l’ accord de la cité de l’ union africaine.