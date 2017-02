Primature : La MP attend du rassemblement la liste des candidats

La question sur le mode de désignation du premier ministre continue à diviser la majorité et le rassemblement. Alors que la coalition Tshisekediste a déposé jeudi à la Cenco le nom de son candidat unique à la primature, la majorité persiste et signe, le rassemblement qui se réfère à la tradition et à l’ esprit de l’ accord demande au rassemblement de proposer au chef de l’ Etat une liste de trois personnalités.

« De 10 candidatures à présenter, la majorité présidentielle a fait des concessions passant de sept candidats, ensuite cinq jusqu’à accepter une liste de trois candidats premier ministre à proposer au président de la République pour nomination », a indiqué le prof Adolphe Lumanu, membre du bureau politique de la MP. Pour lui, cette concession majeure appuyée en plénière par la Cenco et les autres composantes devrait permettre de faire « avancer le processus de mise en application de l’ accord ».

Face à la position affichée par le rassemblement, la MP croit que concevoir les choses autrement serait vouloir transformer le pouvoir discrétionnaire de nomination du président de la République en simple investiture du premier, attitude qui viole selon la MP, l’ article 78 de la constitution.

La plateforme présidentielle qui reconnait les concessions faites par ses négociateurs au centre catholique interdiocésain réitère son soutien à la mission de bons offices en vue de permettre la conclusion par les parties de l’ arrangement particulier pour la mise en œuvre de l’ accord dans le but de l’ organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes.

Jean Pierre Kayembe