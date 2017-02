Primature, Cnsa… : Aubin Minaku recadre le rassemblement

La majorité présidentielle riposte à la dernière déclaration du rassemblement au sujet de la bataille à la primature et au conseil national de suivi de l’ accord. Jeudi, Pierre Lumbi, président du G7 affirmait devant la presse qu’ Étienne Tshisekedi avait bel et bien remis une correspondance aux évêques catholiques, courrier dans lequel, le leader de l’ Udps décédé début février à Bruxelles désignait son fils Félix comme candidat du rassemblement à la primature.

« J’affirme ici que le président Tshisekedi a bel et bien laissé une lettre signée de sa propre main avant son voyage en Belgique. Il m’a confié cette lettre en présence de M. l’abbé Theo Tshilumba, secrétaire particulier du défunt président de l’Union pour la démocratie et le progrès social(UDPS). Et cette lettre présente le nom du Premier ministre désigné par le Rassemblement à transmettre à qui de droit », a déclaré l’ ancien conseiller du chef de l’ État en matière de sécurité, Pierre Lumbi qui affirme que la correspondance laissée par le défunt a été remise à l’ épiscopat le 17 janvier.

Comme on pouvait bien s’ y attendre, la réaction de la majorité présidentielle n’ a pas tardé. Pour le secrétaire général de la plateforme présidentielle, ce document n’ a jamais été transmis au chef de l’ État.

« Le Président Kabila n’ a jamais reçu cette correspondance », martèle Aubin Minaku qui rappelle la dernière audience accordée aux évêques par le entre le chef de l’ État. «La question n’ a jamais été évoquée lors de cette rencontre», explique une source proche du dossier.

Mais lettre ou sans lettre, le secrétaire général de la majorité rappelle que le chef de l’ Etat attend toujours du rassemblement, la liste de trois noms de personnalités candidates à la primature. A cette occasion, Aubin Minaku a ouvertement accusé le rassemblement de bloquer la mise en application de l’ accord du 31 décembre.

Au sujet du remplacement d’ Étienne Tshisekedi au Cnsa, le président de l’ assemblée nationale a rappelé la position de la MP. Le choix du successeur du sphinx de limeté doit se faire dans un large consensus, a-t-il insisté.

Jean Pierre Kayembe