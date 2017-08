Prévue pour le 10 août 2017 à Kinshasa: Azarias Ruberwa mobilise en faveur de la 6ème journée africaine de la décentralisation

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le 10 août 2017, pour la sixième fois, la République Démocratique du Congo va célébrer la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local (JADDL). C’est ce qu’indique un communiqué signé par Me Azarias Ruberwa, ministre d’Etat, ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles. « Cette journée a été instaurée par l’Union Africaine en 2012 à l’initiative de la Conférence Africaine de la Décentralisation et du Développement Local «CADDL », dont la République Démocratique du Congo est membre et cosignataire des statuts », indique le communiqué, qui ajoute que la Conférence Africaine de la Décentralisation et du Développement Local est le Comité Technique Spécialisé de l’Union Africaine en matière de la Décentralisation et du Développement Local. Elle regroupe les Ministres africains en charge de la Décentralisation et du Développement Local.

Pour le ministre d’Etat, ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles, la célébration de la journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local tire son origine des dispositions de l’article 20 de la Charte Africaine des valeurs et principes de la Décentralisation, Gouvernance Locale et Développement Local adoptée le 27 juin 2014, demandant aux Etats Parties de commémorer la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local le 10 Août de chaque année pour promouvoir ces valeurs et principes comme préalables à l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble des peuples du continent.

Disons que la commémoration de l’édition 2017 de la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local est dédiée à la jeunesse du Continent. C’est ainsi que le thème général de la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local édition 2017 est le suivant: « Egalité des chances, autonomisation socio-économique et participation des jeunes à la gouvernance locale et au développement local en Afrique ».

Le thème général est explicité par les sous-thèmes ci-après: Sous-thème 1: Etat des lieux de la « Décentralisation» en RDC; Sous-thème 2: Participation de la jeunesse africaine à la gouvernance locale; Sous-thème 3 : L’économie numérique, moteur du progrès socio-économique des jeunes en Afrique. Ce thème est inspiré par l’Agenda 2063 et la Charte Africaine sur les valeurs et principes de la Décentralisation, Gouvernance Locale et Développement Local.

A en croire Me Azarias Ruberwa, la célébration de la Journée africaine de la Décentralisation et du Développement Local en République Démocratique du Congo le 10 Août 2017 sera marquée par deux activités suivantes, outre la diffusion du présent communiqué : Le 09 Août 2017 à 10 heures, l’organisation de la matinée d’information et de sensibilisation des jeunes sur le thème général : Egalité des chances, autonomisation socio-économique et participation des jeunes à la gouvernance locale et au développement local en Afrique. Et le 10 Août 2017, le message radio télévisé du ministre d’Etat, ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles.

(JMNK)