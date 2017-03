Prévue ce vendredi, la messe en mémoire des victimes du Kasaï reportée!

Elle a tout simplement été reportée. Pompeusement annoncée, la messe de requiem en mémoire des victimes des atrocités qui sévissent dans l’ espace Grand- Kasaï aura finalement lieu au début de la semaine prochaine, soit le lundi, 27 mars. Les organisateurs justifient ce report par des raisons administratives et protocolaires.

« L’ hôtel de ville n’ était pas au courant de la messe du 24 mars mais nous avons pris toutes les précautions pour que celle du 27 soit une réussite », confie Honoré Mvula, coordonnateur de la jeunesse Kasaïenne, structure à l’ origine de la messe.

Depuis le dernier trimestre de l’ année 2016, l’ espace Grand Kasaï est le théâtre des affrontements, parfois très violents opposants les forces de l’ ordre aux hommes qui se revendiquent appartenir à la nébuleuse milice de feu Kamwena Nsapu, le désormais ex-chef de Kajila Kasanga (Kasaï Central). Ce conflit qui a pris d’ autres proportions au début de l’ année 2017 a occasionné plusieurs dégâts matériels et humains. « Les fils et filles du Kasaï sont un peuple paisible et n’ ont vécu pareilles atrocités depuis 1962 », s’ indigne la jeunesse Kasaïenne dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville, correspondance dans laquelle la structure informe l’ autorité urbaine de la tenue de la messe.

« Ainsi, succédée par le dépôt symbolique de gerbes des fleurs à l’ espace Kasaïen sur beau-vent, l’ organisation de cette messe de requiem en mémoire de nos proches tombés sous le coup du mal, est un appel et une invitation à l’ amour, à la paix et à l’ unité entre filles et fils du Kasaï », renseigne la correspondance.

D’ après le bureau conjoint des nations-unies aux droits de l’ homme, l’ instabilité sécuritaire dans cette zone a causé la mort de près de 400 civils occasionnant ainsi une catastrophe humanitaire indescriptible. Selon les dernières statistiques publiées par le bureau des nations-unies aux affaires humanitaires, près de 200.000 qui ont fui leurs habitations se trouvent dans une précarité sociale inouïe.

Jean Pierre Kayembe