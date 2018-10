Prévention des maladies buccodentaires liées à la grossesse: Les femmes enceintes appelées à observer une bonne hygiène buccale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les spécialistes estiment que les examens buccodentaires doivent être intégrés dans les consultations prénatales. Ceci pour éviter une incidence négative sur la santé du fœtus, due à une mauvaise hygiène buccale de la femme enceinte.

En effet, pendant la grossesse, les variations de taux d’hormone sexuelle, la progestérone et l’œstrogène exposent la femme enceinte à un risque plus important de développer la maladie Paro-dentale, maladie qui affecte l’enfant dans des tissus de soutien de la dent. Pourtant, il est possible pour la femme enceinte de ne pas en arriver à ce point, explique une source médicale. Et pour que la femme enceinte n’arrive pas à ce problème de santé buccale, la prévention de la santé buccodentaire chez la femme enceinte passe d’abord par la sensibilisation lors de la consultation prénatale, CPN. C’est là qu’on doit sensibiliser la femme enceinte à une bonne hygiène buccodentaire ; le brossage quotidien ; avoir une brosse propre avec des fibres souples ; user de son brossage le matin après avoir mangé, pour enlever tout ce qui est resté dans la bouche après avoir mangé, aussi le soir avant de dormir, la femme enceinte devrait se brosser les dents, pour garder la bouche hors des facteurs défavorisant.

Lors d’une grossesse, il est recommandé à la femme de continuer le brossage trois fois par jour. Elle peut utiliser un dentifrice fluoré. Plusieurs travaux ont démontré que le fluor qui est contenu dans la pâte dentifrice n’a aucun effet sur le fœtus. Et d’ailleurs, cet élément est très intéressant pour la femme enceinte comme pour toutes les autres d’autant plus qu’il permet une bonne conservation de l’état de la bouche pendant qu’elles dorment. Surtout le brossage de nuit avec le fluor permet cette bonne conservation de la bouche. Ce qui revient de conclure que le fluor est un élément conservateur de la bouche et aussi protecteur.

L’hyper-sialorrhée

La femme enceinte doit avoir une hygiène buccale irréprochable, pour que la production excessive de la salive ne défavorise le milieu buccal qui devient acide. Selon des explications médicales, cette production énorme de la salive, appelé l’hyper-sialorrhée est dû à l’état de grossesse. Pendant cette période de grossesse, la femme avec les hormones qu’elle secrète, son corps de lui-même favorise la production de la salive. Et cette tendance d’énorme salive rend le milieu buccal acide. Pourtant, l’acidité du milieu buccal est néfaste contre l’email de la dent. Cette hyper salivation est donc jugé un facteur qui détruit l’émail. Raison pour laquelle, souvent les femmes enceintes rechutent de leurs caries dentaires anciennes. Ces caries surviennent à cause du réchauffement de la salive, devenant un milieu de culture.

En effet, les spécialistes recommandent que les consultations buccodentaires fassent partie intégrante des examens de routine de la femme enceinte, lors des consultations prénatales, insistent-ils.

Mamie Ngondo

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.