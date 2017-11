Pression de la belle-famille et conflits d’argent dans le couple: Le Pasteur M’Pezo exhorte les conjoints à vivre selon leurs moyens

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A Kinshasa, bien des couples offrent le spectacle d’instabilité passagère voire persistante, pour des raisons diverses. Parmi celles-ci, la pression de la belle-famille et les questions d’argent. Le Rd Pasteur Patrick M’Pezo N’Seke est le directeur provincial de la Ligue Pour la Lecture de la Bible, LLB. Dans l’interview qui suit, il tire la sonnette d’alarme face au taux croissants de tels couples dans le contexte kinois. Aussi les exhorte-t-il à se préserver des manipulations du malin, et à se satisfaire de leurs moyens.

-L’Avenir : Pouvez-vous présenter aux lecteurs de L’Avenir ?

Je suis le Rd Patrick M’Pezo N’Seke, directeur provincial/Kinshasa de la LLB, Pasteur à l’Eglise du Christ au Congo, ECC 35ème CUEBC «Dieu est Fidèle », sur rue Barumbi à Yolo Sud, dans la commune de Kalamu.

-Quelle place l’argent occupe-t-il dans la vie d’un couple ?

-Pasteur M’Pezo : L’argent occupe quand même une place de choix. Il aide les couples à vivre plus moins à l’aise. Car avec l’argent, le couple peut résoudre des problèmes existentiels.

–Pourquoi des conflits dans un couple quand la Parole de Dieu recommande : « Soyez un » ?

-Bien que la Parole de Dieu recommande l’unité du couple, ceux qui se marient sont deux personnes différentes, chacune avec son histoire, ses qualités et ses défauts. Mettre ensemble toutes ces différences demande un dépassement de soi. Des conflits surviennent de la façon de gérer ces différences.

-Qu’entendre par les conflits d’argent dans un couple ? (point de vue de la LLB)

-L’argent n’est pas fait pour produire ni introduire des troubles et des conflits dans les couples et les ménages. Les conflits d’argent dans un couple, ce sont ces malentendus provoqués par une mauvaise façon de gérer l’argent. Quand il y a manque de transparence et surtout quand on veut vivre au-dessus de ses moyens, ce sont-là des portes qui amènent des conflits liés à l’argent dans un couple.

-Quel profil dressez-vous d’un couple chrétien ?

Un couple chrétien n’est pas nécessairement celui dont la bénédiction nuptiale s’est passée dans une église ; mais plutôt celui dont l’un et l’autre ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils marchent dans la crainte de Dieu, ont reçu le baptême et servent Dieu dans une église chrétienne.

-Un couple peut-il se dire chrétien et se laisser ébranler par des malentendus autour de l’argent ?

-Cela est possible Les chrétiens sont des hommes comme tous les autres. Il suffit d’une distraction, l’ennemi entre et sème les désordres. Car il rôde pour chercher om entrer et accomplir sa mission de Jean 10,10 : dérober, égorger et détruire. Les couples chrétiens arrangent Satan s’il arrive à les déstabiliser, cela est un motif de grande joie pour lui.

-Qu’est-ce que la LLB suggère aux chrétiens pour esquiver cette vague ou en atténuer les effets ?

-Pour esquiver cette vague ou en atténuer les effets, la LLB organise des réunions mensuelles des couples mariés et fiancés, animées par de spécialistes chrétiens, le 4ème dimanche du mois, de 16 à 18h30 au Cercle des jeunes de la LLB, au A/5 de la rue Bonga à Matonge dans la commune de Kalamu.

Des thèmes très attrayants sont développés et il y a aussi des moments de partages d’expériences. Nous disons aux couples : n’attendez pas que les conflits surviennent pour les résoudre. Car cela risque d’être plus fort que vous, jusqu’à vous déstabiliser. Le mieux serait de les prévenir. Voici quelques conseils : Le salaire doit faire l’objet de dialogue dans le couple ; soyez transparents même avec les à-côtés ; parlez franchement de l’argent et faites le programme ensemble ; associez votre conjointe dans toutes les dépenses ou faites-lui le rapport ; vivez selon vos moyens ; n’ayez pas un amour exagéré de l’argent (Hébreux 13 ; 5a) ; ne marchez pas selon vos rêves et les prophéties ; mettez toujours Dieu au centre de vos avoirs et planifiez avec lui.

-Quelle place occupent les influences extérieures au sein d’un couple ?

L’argent est une bonne chose, il répond à tout selon Ecclésiaste 10,14 b ; mais il faut savoir le chercher honnêtement et bien l’utiliser. Au cas contraire, il va nous créer de sérieux problèmes, car il fait partie des influences extérieures. Celles-ci occupent une place considérable si pas la première dans les conflits d’argent au sein des couples.

-La LLB planifie-t-elle des actions pour encadrer les couples ou les jeunes sur cette question cruciale ?

Oui, nous organisons des conférences et des réunions mensuelles, quelquefois des excursions des couples mariés et fiancés. Il y a aussi des moments d’écoute en notre bureau, où nous jouons le rôle de conseiller conjugal.

-Autre chose à ajouter ?

La LLB est au service de toutes les églises chrétiennes. L’église qui a besoin de nos services peut nous contacter. Car nous avons une série de programmes que nous dispensons pour l’édification et la formation des enfants de Dieu. Que l’Eternel vous bénisse.

( Propos recueillis par Payne )