Presse Sportive: Kabala Muana Mbuyi totalise 71 ans d’âge ce jour

27 novembre 1947-27 novembre 2018, jour pour jour, M. Pierre Célestin Kabala Mbuyi, président de l’Association des Journalistes Sportifs du Congo ‘’AJSC’’, totalise 71 ans d’âge.

Journaliste émérite, Pierre Célestin Kabala Mbuyi ‘’PCK’’ pour les intimes, malgré le poids de l’âge, paraît toujours jeune. Son cheval de bataille demeure la formation des jeunes journalistes et l’émergence d’une presse responsable et utile à la société congolaise.

La Rédaction sportive du Journal L’Avenir saisit ce moment de joie pour souhaiter bon anniversaire au président Kabala Mbuyi. Que Dieu lui accorde longue vie.

Antoine Bolia

