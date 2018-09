Présidentielle: Seth Kikuni dévoile aujourd’hui son programme de gouvernance

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il avait créé la surprise générale le samedi, 28 juillet en se portant candidat à l’élection présidentielle du 23 décembre. Depuis le dépôt de sa candidature, Seth Kikuni, jeune entrepreneur de 36 ans n’avait plus pipé un seul mot en dehors de cette brève apparition, le 03 septembre où on le voit dans un style décontracté à la Obama, assister à la rentrée scolaire dans une école de Kinshasa.

Retenu sur la liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle du 23 décembre, Seth Kikuni, sort du bois ce vendredi pour dévoiler les principaux axes de son programme de gouvernance. C’est au quartier général de son mouvement, situé au centre des affaires de Kinshasa que le patron de l’ UFM a convié journalistes et partisans pour la présentation de son projet de société.

Présenté par ses proches comme le candidat de la rupture, le jeune chef d’entreprises souhaite une fois élu, lancer plusieurs réformes notamment dans le secteur économique, rassurer les investisseurs, lutter efficacement contre la corruption, fléau qui gangrène la RDC.

Dans son plan d’urgence, le fondateur du groupe KMS Investments souhaite aussi lutter contre le chômage des jeunes, éradiquer la pauvreté et restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du pays. Méconnu du grand public, Seth Kikuni était le premier à se lancer dans la course présidentielle pour succéder à Joseph Kabila.

