Présidentielle du 23 décembre 2018 en RDC: Les femmes du Kwango soutiennent la candidature de Ramazani Shadary

Il s’est tenu hier jeudi 13 septembre 2018 à Kinshasa, la cérémonie de sortie officielle de l’Union des Femmes du Kwango pour le Développement (UFDK). Il s’agit là d’une méga-plateforme qui réunit en son sein, différentes associations et organisations féminines animées par les femmes ressortissantes de la province démembrée du Kwango dont la plupart vivent à Kinshasa, et d’autres venues de tous les cinq territoires que compte la province. Parrainée par la ministre nationale du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa, elle aussi ressortissante du Kwango, cette méga-plateforme est créée dans le but de promouvoir le développement par les femmes, de cette nouvelle province issue du découpage territorial. L’autre objectif est celui de promouvoir « l’unité » entre tous les dignes fils et filles du Kwango. Cette activité a été marquée par la présence des honorables députés provinciaux et nationaux, des anciens membres du parlement et du gouvernement de la République, des mandataires publics actuels et anciens, des bourgmestres des communes de Masina et Ngaliema, des femmes de la société civile, tous ressortissantes de la province du Kwango. L’activité était axée sous le thème : « la Femme du Kwango face aux enjeux de l’heure ».

Profitant de leur sortie officielle, les femmes du Kwango ont réitéré leur indéfectible soutien au candidat du Front Commun pour le Congo (FCC) à la présidentielle de la République du 23 décembre 2018, Emmanuel Ramazani Shadary. Ce dernier, choix parfait du Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui a respecté la Constitution de la République en refusant de se représenter pour une troisième fois aux élections comme candidat président.

« Excellence Monsieur le président de la République, avec nos hommages les plus déférents. Nous, femmes congolaises originaires de la province du Kwango, venons renouveler notre soutien et notre indéfectible attachement à votre Excellence ainsi qu’à l’œuvre grandiose qui caractérise votre parcours à la tête de notre beau pays… L’acte que vous avez posé en respectant la Constitution marque le début d’une nouvelle ère en RD Congo. L’histoire retiendra votre sens de responsabilité et d’abnégation, car vous avez donné une belle leçon à la postérité », ont-elles lancé dans leur déclaration politique.

Poursuivant, les femmes originaires de la province du Kwango ont tenu à remercier le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange pour son regard positif envers les femmes du Kwango en élevant certaines d’entre elles au rang de vice-gouverneur de la grande province du Bandundu, de vice-ministre de l’Epsp, de PCA ai à l’Office de Voiries et Drainages (OVD) et d’autres mandataires, des bourgmestres de communes de Masina et Ngaliema à Kinshasa, et tout récemment la nomination au sein du Gouvernement d’Union Nationale dirigé par Bruno Tshibala, de leur sœur Chantal Safou Lopusa comme titulaire du Ministère du Genre, Enfant et Famille.

L’UFDK soutient la candidature d’E. Shadary

Toujours dans leur déclaration politique, les femmes originaires de la province du Kwango soutiennent du FCC pour la présidentielle du 23 décembre 2018.

« Nous, femmes de la province du Kwango, soutenons le candidat à votre succession que vous avez présenté, en la personne de Monsieur Emmanuel Ramazani Shadary, qui va hériter d’un vaste chantier sur le pas de la modernité et de la reconstruction nationale. Nous pensons que la province du Kwango va figurer parmi les priorités au regard de la pauvreté extrême qui sévit la population et surtout l’enclavement de la province lié au délabrement sensible des infrastructures de base héritées de la colonisation… les femmes du Kwango vous réitèrent leurs sentiments de remerciement de reconnaissance et vous assurent de leur soutien au candidat à votre succession, monsieur Emmanuel Ramazani Shadary », ont conclu les femmes de l’UFDK.

A l’issue de cette activité de sortie officielle de l’UFDK, les femmes originaires de la province du Kwango confirment leur participation à la prochaine réunion qui mettra autour d’une table toutes les femmes du Grand Bandundu.

Bernetel Makambo

