Présidentielle 2018 : Seth Kikuni pour le report des élections

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A 48 heures du lancement de la campagne électorale, M. Seth Kikuni Masudi, candidat indépendant à la présidence de la République, sollicite sine die le report des élections prévues pour le 23 décembre 2018.

Dans une correspondance datée du 20 novembre, adressée au Président de la CENI, celui qui se proposait de vendre la Radiotélévision nationale congolaise une fois élu à la magistrature suprême, suggère que Corneille Nangaa mette autour d’une même table toutes les parties prenantes auxdites élections afin d’aplanir les divergences. Ce, en vue de ”décider sur la date et les modalités de la tenue effective des élections qui seront, cette fois-là, libres, crédibles, transparentes et apaisées, puisque consensuelles” parce que, à l’en croire, dans les conditions actuelles, le candidat sur le point de jeter l’éponge craint que ”le pays ne sombre dans le chaos”.

Pour maints observateurs, cette fuite en avant de Seth Kikuni frise la peur et l’immaturité, tant la CENI est restée fidèle au calendrier électoral déjà promulgué et respecté au grain. Quand le vin est tiré, il faut le boire.

Emmanuel Badibanga

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.