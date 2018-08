Présidentielle 2018: Le Kasaï s’engage à porter Shadary à la magistrature suprême

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En tout cas, c’est le moins que l’on puisse dire à ce stade. Il est créé au chef-lieu de la province du Kasaï, une structure de mobilisation et de propagande électorale dénommée : « Dynamique Shadari Président » (DSP) pour cette cause. L’initiative de Maker Mwangu et les siens est mise en œuvre sur terrain par le Député national, élu du Territoire de Tshikapa, Honorable Théo Kazadi.

En attendant la sortie officielle de la DSP au moment venu, les animateurs de cette organisation dans la Province du Kasaï sont connus : Honorable Théo Kazadi, Coordonnateur provincial, suivi de cinq coordonnateurs adjoints dont : Le vice-gouverneur Hubert Mbingho, le ministre Adrien Bokele, Me Dieudonné Piem Tutokot, Honorable Anne-Marie Mbila Mbango et M. Gaspard Kabongo. L’honorable François Madila Kalamba est chargé de la mobilisation et propagande. La ville et le Territoire de Tshikapa sont sous la responsabilité respective de Jacques Matadi Pasa et Joseph Colin Kabongo Kasala. Les animateurs des communes sont également désignés.

Plusieurs raisons justifient cette prise de position des fils et filles de la province du Kasaï pour accompagner E.R. Shadary à la victoire. Selon Hubert Mbingho, cette structure de mobilisation et propagande électorale au bénéfice de candidat Président de la République E.R. Shadary est épousée par les fils et filles du Kasaï qui avaient déjà juré de confier l’espace Kasaï à J. Kabila Kabange comme fief électoral. Que le Raïs respectueux de la constitution ait désigné le Dauphin, les Kasaiens s’engagent à faire autant pour Shadary. Une manière de continuer à démontrer à JKK l’attachement de peuple du Kasaï à cheminer ensemble avec lui.

Les actions de propagande seront menées avec le soutien total de Maker Mwuangu au moment indiqué par la centrale électorale, de sorte qu’à l’issue de l’élection présidentielle, que la province du Kasaï apporte le maximum des voix à Shadary.

Les animateurs désignés sur base de leur fidélité et engagement dans le parti Cher à Joseph Kabila feront en sorte qu’ils apportent les témoignages des mérites du Dauphin de JKK pour sensibiliser les autres, en élargissant la sphère même à l’opposition pour conduire E.R. Shadary à la magistrature suprême. Théo Kazadi, ce jeune Turc est un révolutionnaire qui met en difficulté ceux qui croyaient avoir imposé leur dicta à Tshikapa, chef-lieu de la Province du Kasaï.

(Lukengu Laurent)

