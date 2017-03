Président de l’UDCO: Jean-Claude Masangu effectue sa 1ère visite dans le Grand Katanga

Investi le 21 juin 2016 en qualité de président de l’Union pour le développement du Congo (UDCO), parti membre de la Majorité Présidentielle, l’ex-Gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), Jean-Claude Masangu Mulongo a effectué sa première sortie en dehors de la ville province de Kinshasa, le samedi 4 mars 2017. Lubumbashi, dans la province du Haut Katanga, est la première étape d’une visite qui va le conduire dans deux autres provinces, respectivement les provinces du Haut Lomami, son fief électoral et de Lualaba.

En effet, c’est à 13h22 minutes heures de Lubumbashi qu’a atterri l’avion qui transportait Jean-Claude Masangu, président de l’UDCO. Au pied de l’appareil, le décor est déjà planté : bouquet de fleurs et une colombe symbole de la paix. Après avoir salué quelques notables de la ville cuprifère et quelques représentants des fondations, dont celles de M. Idrisia Zewu, le Cheval blanc a reçu son premier bain de foule. C’est donc sa première visite officielle depuis son investiture entant que président du l’UDCO le 21 juin 2016.

Tout au long de son passage, l’auteur de « Parole du Gouverneur » est reçu en véritable fils du terroir, indique une source proche de la délégation. Escorté par quelques cadres du parti, dont le président de la Ligue des jeunes de l’UDCO, Dady Ngoy Tshiswaka, le cortège s’est dirigé vers le bâtiment du 30 juin qui abrite l’Assemblée provinciale. Là encore, le père du Franc congolais a été face à un monde fou. C’est la conséquence logique d’une salle qui n’a pas pu contenir tout ce monde. On a alors enregistré plus moins 15.000 personnes, à en croire notre source.

Par la suite, Jean-Claude Masangu a donné son message axé sur la cohésion, l’union, et la solidarité sans lesquelles il n’y aurait pas de développement durable. Un message capté 100/100 par les participants. Le rendez-vous est donc pris pour Malemba Nkulu, un territoire situé dans la province du Haut Lomami et qui nécessite beaucoup d’effort pour contenir la population autour des valeurs républicaines, a tâche à laquelle il compte s’employer.

A Malemba Nkulu, son territoire d’origine, Jean-Claude Masangu Mulongo ne manquera pas non seulement de s’enrôler, mais aussi d’inviter ses frères et sœurs à faire de même, pour donner la chance aux prochains candidats de ce territoire aux échéances électorales à venir.

En ce qui concerne particulièrement l’UDCO, il sied de souligner que le parti a connu des changements, surtout suite à la disparition de feu Baudouin Banza Mukalay, ex-ministre de la Culture et des Arts et Autorité morale de ce parti politique membre de la Majorité Présidentielle, mais qui a été remplacé par Jean-Claude Masangu, le 21 juin 2016. Au sein de l’UDCO qui met l’homme au centre de son action, avec un accent particulier sur les jeunes, il y a une dynamique au sein de la jeunesse du parti et plusieurs projets sont en pipe line sous l’impulsion du président du parti.

(JMNK)