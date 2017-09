Présentée à Mme Jeanine Mabunda: Cornelia Schneider,lanouvelleconseillère principale chargée de la protection et chef de la section violence sexuelle de la Monusco

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Représentant Personnel du Chef de l’Etat en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants, Mme Jeanine Mabunda Lioko a recu en audience ce jeudi 14 septembre 2017 à son bureau de travail, Monsieur José Maria Aranaz, Représenatnt du Haut commissariat aux Droits de l’Homme et Directeur pays du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH).

M.Aranaz est venu présenter à Mme Jeanine Mabunda la nouvelle conseillère principale du BCNUDH Conseillère Principale chargée de la protection des femmes (senior Women Protection Advisor) et chef de la section violences sexuelles de la MONUSCO, Mme Cornelia Schneider. Celle-ci va travailler en étroite collaboration avec le Bureau du Représentant Personnel du Chef de l’Etat en charge de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants pour le suivi des engagements pris par le Gouvernement Congolais, en rapport avec le communiqué conjoint de mars 2013 et le plan d’action des FARDC de mars 2012. Il s’agira, dans cet ordre d’idée, d’appuyezr la mise en oeuvre du communiqué conjoint signé entre le Gouvernement de la RDC et les Nations Unies en 2013 et revu en octobre 2016. Les deux parsonnalités ont eu un entretien fructueux centré sur les avancées en matière de lutte contre l’impunité des violences sexuelles et celles basées sur le genre.

Il importe de noter que Mme Cornelia Schneider qui vient travailler en RDC est un vétéran de la RDC. Dans son parcours, elle a travaillé comme experte internationale dans plusieurs pays à travers le monde, y compris la RDC, en tant que responsable du programme “appui et accès à la justice”. C’était au Nord Kivu au sein du PNUD, dans un projet financé par la Suède.

