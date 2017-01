Préparation 21ème Ligue des Champions: L’AS V.Club domine le FC Standard de Lemba

*Ce mercredi, RCK sera aux prises au FC MK et vendredi, l’AS V.Club matchera l’AC Rangers

L’AS V.Club de Kinshasa, l’un des deux représentants de la RDC à la 21ème Ligue des Champions multiplie les matches amicaux pour les échéances futures. Et ce, parce que la reprise de la suite de la phase retour du 22ème Ligue Nationale de Football (LINAFOOT) et les préliminaires de la 21ème Ligue des Champions pointent à l’horizon juste après la CAN Gabon Total 2017.

L’AS V.Club a dominé hier dans la matinée l’équipe du FC Standard de Lemba de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) par 2-0, une fois de plus un doublé de l’incontournable Taddy Agiti Etekiama « Etuta Ekota ».

Signalons que l’équipe chère au Général Major Gabriel Amisi Kumba est déjà internée dans son centre de Kimbondo, où la pelouse synthétique est en train d’être implantée il y a de cela une semaine.

V.Club matchera l’AC Rangers ce vendredi au STR

Le vendredi prochain, les Dauphins Noirs vont matcher l’équipe de l’AC Rangers, deuxième au classement de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN), toujours dans le cadre de sa préparation de la reprise de la suite de la phase retour du 22ème Championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) et des préliminaires de la 21ème Ligue des Champions dont le match aller est prévu la semaine du 10, 11 et 12 février 2017 contre Royal Léopards du Swaziland.

RCK en amical ce mercredi contre MK

Le Racing Club de Kinshasa (RCK) joue un match amical ce mercredi au stade Tata Raphaël contre le FC MK qui avait été battu dimanche dernier par le DCMP (0-2) et le RCK qui avait également été battu par l’Athlétique Aiglon Cara de Brazzaville sur le même score de (0-2)

(Gaby Mass)