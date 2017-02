Pour son engagement quinquennal au service de l’Eglise: La Paroisse Ste Trinité immortalise Berthold Eluku

A la paroisse Ste Trinité de Matete, la grande paillote a été dédiée, début février courant, à Papa Berthold Eluku (voir photo avec maman Marie Ambayengandji). En effet, l’abbé curé Robert Kimungu a béni ce lieu puis dévoilé l’écriteau, à l’occasion d’une messe d’action de grâce qui remonte au dimanche 5 février. Une particularité, car au Congo, une triste tradition veut qu’on rende hommage quand l’intéressé a déjà rompu le contrat avec le monde des vivants. Par cette marque de reconnaissance, l’église salue à sa manière le modèle d’engagement laïc et la constance dont a fait montre cinq décennies durant, ce fidèle doublé de secrétaire paroissial. La messe a été placée sous le signe d’un extrait du Magnificat : « Molimo mwa ngai mokumisi Nzambe wa ngai, zambi asali ngai mambi manene » (traduire : Mon âme exalte le Seigneur, parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses ». Une réception a suivi en la salle Rejette De Winter, où l’assistance a remis des cadeaux au couple bienheureux.

Quid de l’heureux

Berthold Eluku a vu le jour au village Bayaya II, secteur de Djonga, territoire de Lomela dans l’actuelle province de Sankuru, le 12 octobre 1941. Fils de Nsala Ekanga Iyeya et Tshaka Ilonge, il est le cadet d’une famille de trois enfants. A l’âge de huit ans, il devient orphelin de mère. Son père le confie, peu après, à l’internat des prêtres de Dikungu Tshumbe Sainte Marie. Au regard de sa vocation à recevoir les sacrements, il est placé sous le parrainage du couple Kanga Théodore(et maman Kahambwe Josephine), lequel va l’encadrer dans l’éventail de formations y relatives. L’année 1960 marque son engagement conjugal avec maman Marie Ambayengandji. Il termine en 1966, une formation en sténodactylographie et, en octobre de la même année, est embauché aux Plantations Levers au Congo, PLC, secrétaire chargé de licence d’importation au département de douane. En mai de l’année 1969, il est engagé à la Compagnie cotonnière congolaise comme secrétaire.

Une vie au service de l’Eglise

Tshumbe Ste Marie (1954-1964) : baptême le 23/2/1954 à Dikungu, Tshumbe, Ste Marie ; Confirmation le 7/3/1955 à Tshumbe, Ste Marie ; Mariage le 5/4/1960 à Dikungu, Tshumbe, Ste Marie ; Légionnaire à Tshumbe, Ste Marie.

Kinshasa, Ste Alphonse (1966-1971) : Vice-président commission des vocations ; membre de la commission de catéchèse ; Nkumu (servant); annonciateur.

Kinshasa, Ste Trinité (1971 à nos jours) : Animateur ; mokambi faisant fonction ; commission des mabota (couples) ; catéchèse ; œcuménisme ; moyangeli (animateur principal) de Communauté ecclésiale vivante de base, CEVB ; secrétaire paroissial.

En 1971, le R.P François Overlaet sollicita le couple Eluku qui, à l’époque, habitait et était engagé à la paroisse St Alphonse dans la catéchèse, groupe des vocations et liturgie, afin d’assurer la garde de la concession nouvellement acquise et de s’occuper de la pastorale ensemble avec les couples Makaya et Bambi. Ce couple marquera son accord et viendra habiter la nouvelle concession, à partir du 10 juillet 1971.

L’histoire retiendra que Tata Eluku a demandé et obtenu de Tata Makaya le transfert du présidium de la Légion de Marie de la parcelle de ce dernier à la concession paroissiale. Jusqu’à cette période, le Quartier des Marais n’était qu’une simple Communauté ecclésiale de base, CEB de la paroisse St Alphonse et Tata Pascal Kankonde en fut le tout premier Moyangeli. Le 29 mars 1976, Monsieur l’abbé Binia, curé de la paroisse effectuera une visite pastorale dans la communauté des Marais. Lors de sa rencontre avec les responsables des commissions, il fut évoqué la possibilité d’ériger une église digne de ce nom pour la gloire du Dieu Tout Puissant. Prenant la parole à cette occasion, il s’exprima en ces termes : Il y a deux manières de bâtir l’Eglise : dans le cœur et par des pierres ». Le 30/12/1975, Ndeko Rejette De Winter, professeur au lycée Molende, vint habiter la parcelle de M. Christian Van Lierde, juste à côté de la concession paroissiale. C’est ainsi que Tata ELUKU, sur recommandation du R.P. Alphonse ISEBAERT ira l’intéresser aux activités pastorales. A partir de ce moment, Ndeko REJETTE s’intégra totalement à la communauté en contribuant à sa bonne marche et à son devenir.

Peu après, le R.P. Joseph DE LAET (Buffalo) Vicaire à St Alphonse de Matete, se consacrera à la communauté Des Marais en tant que Prêtre-Animateur.

Décorations diverses

1979: brevet de mérite civique par la Chancellerie des Ordres nationaux du Léopard ; 1986: diplôme de Jubilé d’argent des Noces (25 ans) par le Vénérable Joseph Albert. Cardinal MALULA ; 1995: diplôme de fidélité à l’annonce de l’Evangile par le Vénérable Frédéric Cardinal ETSOU ; 2000 : attestation des pionniers de la paroisse Ste Trinité de Matete ; 2002 : brevet de participation à l’Institut des familles et des couples ; 2006 : certificat de participation à la session catéchétique ; 2009 : brevet de participation à l’Opération ‘’grotte mariale’’ à la paroisse Ste Trinité de Matete

; 2010 : diplôme de Jubilé d’Or des Noces

(50ans) par sa Sainteté le Pape

Benoit XVI ; 2015 : attestation de participation à la session de formation des secrétaires paroissiaux de l’Archidiocèse de Kinshasa.

