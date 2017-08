Pour mettre fin au suspens, EPSP : La rentrée scolaire confirmée au 4 septembre

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le ministre de l’Enseignement Primaire et Secondaire, Gaston Musemena Bongala a confirmé hier jeudi, la rentrée scolaire 2017-2018 pour le lundi 4 septembre sur toute l’étendue national. Cela, conformément au calendrier scolaire approuvé par le Gouvernement. Le ministre qui refuse la politisation de la reprise des cours, rappelle que la rentrée des classes est un droit légitime des enfants garanti par la Constitution.

« La place de l’enfant se trouve à l’école et non ailleurs », a souligné le patron de l’Epsp. Par ailleurs, il ajoute que : « la rentrée de nos enfants ne doit pas du tout être considérée comme une opportunité pour qui que ce soit de formuler des revendications personnelles même si celles-ci s’avèrent légitimes ». Une façon pour Gaston Musemena Bongala de répondre à la menace de grève lancée par certains syndicats de l’Epsp qui conditionnent la rentrée scolaire par l’amélioration des conditions sociales de l’enseignant. A ce sujet justement, le ministre de l’Epsp qui a joué à l’apaisement, a déclaré que lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement a pris des dispositions pour faire face aux préoccupations de tous les agents et fonctionnaires de l’Etat y compris les enseignants. Le ministre a tenu ces propos mercredi 24 août 2017 dans la soirée à l’Aéroport International de N’djili à son retour à Kinshasa après un séjour à Berlin en Allemagne.

Relancer l’imprimerie de l’Epsp

Dans la Capitale allemande, le ministre de l’Epsp est allé prendre langue avec la firme internationale « Giesecke et Devrient » pour la relance de l’imprimerie de l’Epsp afin de produire localement les titres, pièces et autres fournitures scolaires. De noter que la firme Giesecke et Devrient a une longue expérience dans ce domaine pour avoir soutenu la Banque Centrale du Congo à mettre en place l’Hôtel des monnaies et imprimer la monnaie nationale sous la deuxième République. Si les contacts avec la Banque Centrale du Congo (BCC) sont maintenus pour l’impression des diplômes d’Etat, pour les autres documents, le ministre, Gaston Musemena Bongala entend travailler avec la firme allemande pour la modernisation de l’imprimerie de l’Epsp. La finalité étant l’amélioration de la qualité de l’enseignement pour l’émergence de la RDC selon la vision du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange.

Une grève habituelle en RDC

Chaque année en République Démocratique du Congo, il y a des chantages de la part des syndicats des enseignants. Toutefois, cela ne met pas en branle la volonté et la fermeté du Gouvernement de la République de préserver un environnement serein pour la formation des futurs cadres du pays. Point n’est besoin de marteler que dans le contexte actuel, beaucoup des politiciens en mal de démocratie se comportent en pêcheurs en eaux-troubles séduisant les parents par des discours démobilisateurs pour faire douter de la bonne volonté et des efforts du Gouvernement d’assurer une meilleure éducation des enfants.

(Bernetel Makambo)