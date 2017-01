Pour lutter contre la trypanosomiase humaine africaine en RDC: Le ministre de la coopération belge octroi 3 millions d’Euros

En vue d’éliminer la transmission de la trypanosomiase dans les zones de santé endémiques de la RDC, le ministre de la coopération belge, Alexandre De Croo, a décidé de contribuer supplémentairement avec trois millions d’Euros par an pendant et pour les trois prochaines années. Il l’a dit lundi à Kinshasa, à l’issue de l’audience lui accordée par le ministre de la Santé publique, Oly ilunga Kalenga, a indiqué l’Agence Congolaise de Presse, ACP. «De nouveaux moyens thérapeutiques et diagnostiques seront misent en place pour améliorer ainsi la surveillance et la prise en charge, tant par les centres de santé que par les équipes mobiles, en cohérence avec ma politique nationale en la matière», a déclaré le ministre belge de la santé. Selon lui, la Belgique réaffirme son engagement de longue date avec le ministère de la Santé publique de la ROC dans la lutte contre cette maladie dans le pays. Le ministre de la coopération belge a souligné qu’il espère finir une fois pour toute avec ce fléau, afin d’éviter de nouvelle’ recrudescences. Ce, compte tenu de’ résultats importants déjà réalisé’ conjointement dans ce domaine et des avancées technologiques en matière de diagnostic de traitement.

(Mamie Ngondo)