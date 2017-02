Pour l’Unesco « La radio, c’est vous » : le public au cœur des célébrations de la Journée mondiale de la radio 2017

Le 13 février 2017, l’UNESCO se joint au monde entier pour célébrer la Journée mondiale de la radio, soit une occasion indiquée pour honorer la position unique de la radio pour rassembler les communautés et promouvoir un dialogue positif pour le changement. Partout dans le monde, les auditeurs et les stations de radio se retrouvent pour marquer le pouvoir de la radio pour façonner nos vies – elle demeure l’un des médias les plus dynamiques, réactifs et résilients, même à l’ère de la transformation numérique.

Plus de 350 manifestations et émissions spéciales sont organisées dans plus de 90 pays à travers le monde – stations de radio, écoles, communautés et forums sont répertoriés sur la carte mondiale sous le thème « La radio, c’est vous ».

« Le thème de cette année, ‘La radio, c’est vous’, a été choisi parce que la radio ne serait pas ce qu’elle est sans ses auditeurs », a déclaré Mirta Lourenço, chef de la Section Développement des médias et société à l’UNESCO. « Le thème met l’accent sur les publics, en veillant à ce que leurs points de vue et leur diversité soient représentés sur les ondes. C’est une chance de découvrir toutes les façons dont la radio engage le public, non seulement en direct, mais aussi en tenant compte des auditeurs dans la planification et la politique de la radio », a ajouté Mirta Lourenço.

Les thèmes des années précédentes ont notamment porté sur l’égalité des genres, la participation des jeunes, et la radio en situation d’urgence et de catastrophe.

La Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, a déclaré : « En ces temps troublés, la radio offre une plate-forme permanente qui rassemble les communautés. Sur le chemin du travail, dans les foyers, au bureau ou dans les champs, que ce soit en temps de paix ou dans les situations de conflit ou d’urgence, la radio reste une source essentielle d’information et de savoir, touchant toutes les générations et les cultures, inspirant chacun grâce à la richesse de la diversité humaine, et nous reliant au reste du monde ». Le message de Mme Bokova est disponible dans son intégralité ici.

La Journée mondiale de la radio a été créée en 2012 par les États membres de l’UNESCO et adoptée en tant que Journée internationale par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2013. Le 13 février rend hommage à la date de création de la Radio des Nations Unies en 1946, il y a plus de 71 ans aujourd’hui.

La Journée mondiale de la radio est soutenue chaque année par le Comité de la Journée mondiale de la radio, composé de grands organismes de radiodiffusion régionaux et internationaux. Cette année, le Comité vous présente la Journée mondiale de la radio depuis Shanghai, en Chine, où aura lieu un concert de musique classique dirigé par M. Chen Yiyang et soutenu par le Shanghai Media Group.

Les auditeurs, les stations de radio, ainsi que la communauté, peuvent participer aux festivités mondiales en visitant www.journeemondialedelaradio.org et en partageant le hashtag #JournéeMondialedelaRadio sur les réseaux sociaux.

(Bernetel Makambo)