Pour les dix années de la mort de Madilu « Bana System » a agrémenté la réouverture de « Bonbon Sucré » de Paul Mvuama

Disparu depuis le 11 août 2007 aux Cliniques universitaires de Kinshasa des suites d’une complication diabétique, l’artiste musicien Jean de Dieu Bialu alias Madilu System va totaliser cette année 2017 dix années dans l’au-delà.

En prélude de ce souvenir douloureux, son héritage musical, à savoir l’orchestre « Bana System », sous la conduite de son nouveau président, le chanteur Bovic Bandio, très sollicité, a agrémenté le samedi 7 janvier 2017, la réouverture de l’hôtel-bar « Bonbon sucré », totalement rénové dans la commune de Selembao.

Un événement haut en couleurs signé Paul Mvuama – Masidiyaku, l’un de plus anciens opérateurs culturels de Kinshasa totalisant une expérience de plus de 46 ans en qualité de tenancier du bar.

Mécène très célèbre dans les communes voisines de Selembao et de Bumbu (Busel), nombreux « bana gal » ont pris d’assaut ce sanctuaire dans le cadre de l’ambiance festive « Bonana2017 ». Cela s’est déroulé de 20 heures à l’aube par l’audition des morceaux remixés du feu Madilu System, le Grand Ninja, tels que : « Biya », « Kupanda », « Magali », « Si je savais ça » et « Juste un peu d’amour ». Toutes ces œuvres font partie du nouvel album intitulé « Au nom du père et du Fils », «L’histoire continue » dont la sortie sur le marché du disque est fixée au mois d’avril 2017. Ce sera sous la production de Let’s Madilu, fils du défunt résident en Europe. En dehors de nouvelles chansons composées par ses musiciens parmi lesquels le compositeur Robelly auteur de « l’histoire continue », « pitié mon amour » du jeune chanteur Christian et un tube du président Bovic Bandio.

Ce disque a aussi connu la participation des artistes de la diaspora de l’Europe tels Dilu Dilumona ( chanteur, un des fondateurs de l’Empire Bakuba) , le guitariste Fofo le collégien , Flavien Makaba le bassiste, un ancien de « Bana O.K » sans oublier le chanteur Canta Nyboma …

A Kinshasa, le bassiste Godé Lofombo, Laurent Kadogo, y ont pris également part.

Mécène de nombreux musiciens, Paul Mvuama mieux connu sous l’appellation « Vieux Bonbon sucré » est aussi encadreur mécène de la jeunesse sportive de Serembao. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs qu’un arrêt de bus du coin a été baptisé « arrêt Bonbon sucré ».

« Je mérite bel et bien une décoration de mérite musical et culturel, compte tenu de mes nombreuses réalisations » a confié Paul Mvuama, aujourd’hui âgé de 80 ans.

Parmi de nombreux invités à cette cérémonie d’inauguration de « Bonbon sucré newlook », l’on a aussi remarqué la présence d’une forte délégation de l’ONG PASCO ( Parlons Sida aux communautaires ) conduite sous la supervision du coordonnateur Michel Lay et du Chef coutumier Kibiedi Mukoko Lucien de la communauté « humbu » et chef de terre du village Moliansio /Selembao. Pour rappel, l’espace « Bonbon sucré » qui a commencé ses activités dans la commune de Kasa-Vubu, existe actuellement dans plusieurs sites notamment au quartier urbano – rural de Mitendi ainsi qu’à Zongo dans la province du Kongo Central.

(Franck Ambangito/Cp)