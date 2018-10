Pour le Pasteur Jacques Simon « L’Avortement est contre la volonté du créateur »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pour le pasteur Jacques Simon du Centre évangélique la Résurrection, en tant qu’homme de Dieu, il est contre l’avortement. Pour lui, la constitution des chrétiens c’est la Bible est la parole du créateur interdit cette pratique. Dans Jérémie 1:4-5, Dieu dit à Jérémie qu’il le connaissait lorsqu’il était une masse informée. C’est ce fœtus qui est la vie dans le sein d’une femme. Cette masse informe est une personne à part entière et il doit vivre pour jouir de sa mission sur terre. L’avortement est contre la volonté de Dieu.

Au cas où une femme est réellement contrainte à procéder à cet acte, avec peine, l’homme de Dieu a souhaité à ce que la décision finale vienne du médecin et de la dame concernée si elle n’est vraiment pas en mesure de garder l’enfant. Se servant de deux situations, une dame dont le fœtus porte une malformation, ou à 5 mois le fœtus ne présente pas d’organe génital et au cas où la grossesse évolue en dehors de la matrice et expose la femme à des risque. Ce sont des situations où le médecin peut s’imposer avec l’approbation de la porteuse.

Le pasteur Jacques Simon a également approuvé le point de vue du pape François qui considère que les femmes qui avortent sont comparables aux tueurs à gage. Pour lui, elles sont des assassins parce qu’elles mettent fin volontairement aux vies. Il insiste sur le fait que Dieu déclare dans ses commandements « tu ne tueras point ». C’est pourquoi il n’est pas bon d’avorter. A toutes ces personnes qui fuient leur responsabilité en avortant, il recommande de revenir à la raison, car l’Etat est là pour les soutenir dans cette épreuve.

Bien que le Congo Démocratique ait ratifié le protocole de Maputo qui autorise dans certaines de ces recommandations l’avortement, l’homme de Dieu persiste et signe que la vie est précieuse aux yeux de l’Eternel. Les autorités doivent voir dans quelle mesure préserver les vies et sensibiliser l’opinion et les institutions de refuser l’avortement.

Suzy Kibira

