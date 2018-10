Pour faire régner le bon vent dans le circuit musical: Le chanteur Ferré Gola se dit serein envers tous ses collègues

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

On a souvent tendance de croire qu’entre nos musiciens règne un climat d’antipathie qui fait que chacun se croyant au-dessus de tous, mène sa vie comme il l’entend. C’est justement en réponse à une question qui lui avait été posée pour connaitre comment il se comporte vis-à-vis de ses autres collègues, le Padre Ferre Gola n’a pas mâché ses mots en faisant voir qu’il était en bonne religion envers tous, sans exception aucune.

A commencer par Werrason qu’il considère comme étant son formateur, le compositeur de la très célèbre chanson “Vita-Imana” dit que c’est grâce à lui qu’il est aujourd’hui l’un des artistes-musiciens les plus adulés de la RDC. De Koffi Olomide, avec tout le respect qu’il doit à Mopao Mokonzi, Jésus des nuances dit qu’il demeure, à ne point en discuter son père spirituel.

Pour Fally Ipupa, Ferré annonce que celui-là est compté parmi les grosses pointures de la chanson congolaise et qu’il n’y a rien à lui contester. Cependant, Ferré est fier de compter le Grand Maitre Luambo Makiadi comme étant son vrai modèle dans la chanson congolaise et que, souvent, c’est avec fierté qu’il interprète ses chansons lors de ces concerts. Voilà, un artiste qui se veut très conciliabule avec tous ceux qui, comme lui, poursuivent la carrière musicale en RDC.

Kingunza Kikim Afri/Cp

