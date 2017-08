Pour éviter des conséquences fâcheuses: Les bons réflexes pour soigner une brûlure

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il existe différents types de brûlures, selon les couches de la peau atteintes. Superficielle ou profonde, une brûlure cutanée impose de bons réflexes et des soins adaptés, pour éviter des conséquences fâcheuses causées à partir de certaines pratiques de routine, qui n’ont pas leur place en brûlologie, indiquent des sources médicales.

Réchaud renversé, contact appuyé avec une plaque de cuisson, projection de produits chimiques ménagers, au quotidien, les occasions de se brûler ne manquent pas. Sans parler des incendies domestiques. A ce genre d’incidents, souvent succèdent de mauvais réflexes pétris de croyances ancestrales. Tel est le cas où l’on voit encore arriver dans nos services des brûlés recouverts de beurre, de dentifrice ou de pelures de pommes de terre, ce qui ne fait qu’augmenter le risque d’infection, voire de septicémie, se désolent les corps médicaux, plus particulièrement ceux du service de brûlologie.

Chaque année, l’on enregistre plusieurs brulés, plusieurs hospitalisations dont quelques-unes aux centres spécialisés. Alors, comment être sûr de bien réagir en cas de brûlure ? Telle est la question majeure à se poser. D’abord, soulignent les sources en sachant en reconnaître la gravité.

Seule une brûlure simple peut être traitée à la maison

C’est le cas de la brûlure au premier degré, qui équivaut à un coup de soleil, la peau est rouge mais ne gonfle pas. Dès qu’il y a décollement, le scénario diffère car il s’agit au moins d’une brûlure au deuxième degré. Superficielle si le fond de la cloque reste rose, elle pourra évoluer sans séquelles cicatricielles. Profonde, si elle vire au blanc, elle pourra générer une cicatrice épaisse et rétractile. Dès lors que la douleur est intense, c’est le départ qui doit faire consulter un médecin rapidement.

Le réflexe d’appeler l’urgence devient indispensable dans les cas tels que des gonflements au visage, aux mains, au périnée, au cou ; brûlure circulaire entourant un membre, étendue, d’emblée très profonde, d’origine électrique ou consécutive à un incendie avec inhalation de fumée. Même réflexe face à toute brûlure avec cloques sur un enfant de moins de 4 ans, un adulte souffrant de diabète, d’une maladie chronique ou une personne âgée: outre les conséquences esthétiques, elle peut entraîner des complications vitales : déshydratation, infections et fonctionnelles, si la peau se rétracte. D’où, l’importance d’une vaccination antitétanique à jour, car une brûlure constitue une porte d’entrée idéale pour la bactérie.

Refroidir la brûlure, un réflexe primordial

Mais qu’il s’agisse d’une brûlure simple, profonde et/ou étendue, le tout premier réflexe consiste à en limiter la progression selon la règle de refroidir la zone 15 minutes sous une eau à 15 °C et sur une surface n’excédant pas 15 % de celle du corps pour éviter une hypothermie qui est une diminution de la température, le blessé étant parallèlement réchauffé par une couverture. Là s’arrête le tronc commun des premiers soins. Les brûlures profondes ou à risque dépendront ensuite d’une prise en charge dictée par les urgentistes.

Sur les brûlures simples, il s’agira, après lavage antiseptique, d’appliquer une compresse stérile grasse maintenue par une bande, de changer chaque jour le pansement et de consulter au moindre signe d’infection. Hors complication, une brûlure simple doit être guérie en dix jours à l’issue desquels l’application d’une crème hydratante sera nécessaire, le temps que la peau retrouve son hydratation naturelle: entre trois mois et un an. L’on peut recourir à la Biafine mais «uniquement sur les brûlures sans cloques, dont on est sûr du caractère superficiel», précisent ces corps médicaux.

Pour éviter la formation de cicatrice boursouflée, il est en revanche impératif de consulter si, dans les 4 à 6 semaines post-brûlure profonde, apparaissent des taches violettes et épaisses qui démangent. Et dans tous les cas, savoir qu’une bonne cicatrisation dépend aussi d’une bonne alimentation. «Pour fabriquer de la peau, il faut un apport en calories et en protéines suffisant », martèlent des sources médicales.

(Mamie Ngondo)