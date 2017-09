Point de vue! Les églises qui ne s’ouvrent pas aux jeunes vont disparaître…

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les responsables paroissiaux sont encouragés à s’ouvrir aux jeunes, pour la continuité de l’œuvre de Dieu. Cet idéal, l’apôtre Paul en a fait son credo, lorsque dans ses épîtres, il exhortait Timothée : « Que personne ne méprise ta jeunesse… », a-t-il dit. Les églises qui ne s’emploieront pas à cette exigence vont disparaître. Dans la mesure où, les jeunes d’aujourd’hui sont les anciens de demain. Dans cet ordre d’idée, certaines églises indépendantes locales et celles du mouvement du réveil personnifiées dans leurs statuts, ont compris tôt cette réalité et mis en place des mécanismes de succession de père en fils. L’église kimbanguiste (d’avant la scission), la Cité Béthel et l’église du Dieu vivant Dieu de Sikatenda, s’inscrivent parmi les « mégastructures » locales qui ont donné le ton, à cet effet. De telle sorte que si le père n’a pas son fils, il pourrait loisiblement « puiser » parmi ses neveux.

En effet, la question des rapports, au sein de l’église, entre les pasteurs et les jeunes a figuré dans les préoccupations exprimées lors d’un Conseil des pasteurs de Kinshasa, Copak. Ceci est une plateforme réunissant des pasteurs de l’Eglise du Christ au Congo, ECC, en vue des échanges, de l’exhortation mutuelle et de l’efficacité dans le ministère. A cet effet, la dernière rencontre mensuelle convoquée par la Ligue Pour La Lecture de la Bible, LLB, a eu lieu au centre Elikya sur Kabinda, dans la commune de Kinshasa, sous la modération du Rd Jimmy Kabongo Dans la partie relative à la méditation biblique, le pasteur Khonde s’est inspiré du livre de Deutéronome 5, 22 à 33. Il en découle quelques conseils pratiques qu’ont retenus les pasteurs pour leur ministère : Vous ferez avec soin ce que l’Eternel votre Dieu vous a ordonné ; les pasteurs doivent toujours être à l’écoute de la Parole de Dieu ; le peuple n’était pas disponible pour écouter Dieu ; être à l’écoute de l’Eternel, pour recevoir ses instructions. C’est la fidélité à Dieu qui est source du bonheur : le pasteur ne doit pas imiter aveuglement ceux qui s’égarent.

(Lepa)