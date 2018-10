Point de vue de l’Eglise face à l’avortement

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La plus part des hommes de Dieu interviewés sur cette question ne sont pas passés sur le dos de la cuillère, ils ont carrément manifesté leur non absolue quant à l’avortement. Pour le serviteur de Dieu John Tshimbalanga, il n’est pas bon d’avorter, car la vie est dans le sang selon la Bible et quelqu’un qui avorte tue. Papa Jean Tshimbalanga affirme que la Bible interdit d’avorter.

Dans Exode 23:26 il est écrit que dans votre pays, il n’y aura pas des femmes stériles ou celles qui avortent. A la question d’avoir son point de vue sur les femmes obligées pour des raisons médicales d’avorter, l’homme de Dieu croit en tant qu’enfant de Dieu, que l’être suprême qui agit dans le surnaturel est capable de changer la situation et l’impossible peut être possible. Il a livré un témoignage selon lequel par la foi, une femme qui a avait difficile d’enfanter suite à la taille du fœtus, grâce aux prières, a vu celles-ci se ramener à une dimension normale et elle a conçue.

Pour lui, rien n’est impossible à Dieu. Entant que pays souverain avec 80% des chrétiens, si ce protocole de Maputo qui dans certaines recommandations soutient l’avortement, par référendum ce protocole ne passerai jamais. Pour renforcer son argumentaire, Papa John a évoqué l’histoire des enfants de Judas Er et Onam dans Genèse 38:8-10 où l’Eternel a permis la mort de ces 2 frères parce qu’ils ont refusé de donner leur semence à l’épouse de leur frère défunt pour perpétuer la progéniture.

Papa Jean épouse totalement la position du Pape contre l’avortement, car ceux qui le font tuent. C’est pourquoi il appelle tout un chacun à assumer ses responsabilités et aux jeunes filles qui se démarquent dans la matière, à se préserver et à attendre le moment venu pour éviter d’avorter. Papa John Tshimbalanga est convaincu qu’à ceux qui pour des raisons médicales ils sont obligés d’avorter, ils peuvent tourner leur regard vers l’Eternel dont les bontés sont incommensurable pour intervenir face à une telle situation même compliquée, car lui seul détient le fil de la vie.

Suzy Kibira Omari

