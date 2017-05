Play-off LINAFOOT: Weekend explosif ! V.Club affronte Sanga Balende et Dcmp croise Mazembe

Le match Renaissance –Don Bosco confirmé pour ce samedi au stade des Martyrs

La phase aller du play-off de la Ligue nationale de football s’achève ce samedi 27 mai 2017 avec ce match de la 6ème journée de la phase aller qui devait en principe avoir lieu le 05 mai 2017 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il a été reporté à la demande du FC Renaissance du Congo.

Une fois de plus, ce match a failli être reporté à la demande du FC Renaissance du Congo, qui voulait aller livrer un match amical en Angola. Pourtant, l’on est en dérogation ministérielle, et Papy Nyango ne pourra pas signer une deuxième au cas où on dépassait les 45 jours de dérogation octroyés par l’ancien ministre Willy Bakonga. Le Comité de gestion de la LINAFOOT y a réservé une suite de non-recevoir. Le Communiqué de cette entité sportive a été publié en intégralité dans notre édition d’hier mercredi.

A en croire un autre communiqué de cette entité et selon la règlementation en vigueur, on ne peut pas démarrer la phase retour d’un championnat sans terminer la phase aller. Voilà pourquoi le Comité de gestion ne pouvait pas accéder à cette demande.

AS V.Club-SM Sanga Balende ce dimanche 28 mai au stade des Martyrs

Aussitôt terminé la phase aller ce samedi 27 mai 2017 avec le derby FC Renaissance du Congo et CS Don Bosco, la phase retour va directement démarrer avec un autre derby entre l’AS V.Club de Kinshasa et SM Sanga Balende de Mbuji-Mayi, dimanche 28 mai 2017 au stade des Martyrs.

Les Dauphins Noirs qui doivent rassurer leurs sympathisants qui ont été déçus le mercredi dernier avec la désillusion devant l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns, doivent vite se ressaisir pour une place africaine. Pour ce faire, il faut battre le rappel des troupes. Mais pour les « Banjelu ne Bansantu » qui ont aussi traversé le désert, ils sont en train de revenir dans la compétition avec une victoire à l’extérieure sur l’OC Muungano par 1-0. Le match s’annonce donc explosif. C’est un match qui se joue en l’absence de Jean-Florent Ibenge, qui sera en stage bloqué avec les Léopards au Maroc. Il se rendra par la suite à Addis -Abeba (Ethiopie), avant le samedi 04 mai prochain pour superviser le match contre Saint George.

DCMP –TP Mazembe lundi 29 mai 2017 au stade des Martyrs

Cette 8ème journée et le démarrage de la phase retour du week-end se poursuivra le lundi 29 mai 2017 au stade des Martyrs, avec la finale avant la lettre entre les Immaculés de Motema Pembe « Matiti Mabe » de Kinshasa et les « Badiangwena Baseka », les « Corbeaux » de Lubumbashi pour la revanche. Rappelons que les Immaculés n’ont plus battu les Corbeaux depuis un certain temps. A l’occasion de leur dernière explication à Lubumbashi, les deux formations ont fait match nul de 0-0. Mais les Immaculés qui sont en super forme ne jurent que sur une victoire pour enlever le titre de champion de la Ligue nationale de football cette saison avec déjà l’avance de 5 points sur ses deux poursuivants directes : le TP Mazembe (12 points) et l’AS V.Club (12 points). Mais les «Corbeaux » qui ont repris la confiance en compétition africaine ne jurent que sur une victoire pour mieux se positionner

Au courant de la semaine, Muungano-Don Bosco et Renaissance-Bukavu Dawa

Au cours de la semaine, pour le compte de la même journée, le mardi 30 mai 2017, le FC Renaissance du Congo sera encore sur scène au stade des Martyrs contre les « Buda » de l’OC Bukavu Dawa de Bukavu au stade des Martyrs, pour une revanche des « Buda » qui avaient été battus à la maison. Le mercredi 31 mai 2017, les « Lega » de l’OC Muungano recevront les « Salisiens » de CS Don Bosco au stade de la Concorde de Kadutu, pour une autre revanche en perspective après avoir été étrillé par 0-3 à l’aller.

(Gaby Mass)