Play-off LINAFOOT: Renaissance perd par forfait son match contre Motema Pembe

Dans son édition d’hier mercredi, le Quotidien L’Avenir avait annoncé la publication des décisions du Comité de gestion de la Ligue nationale de football pour hier mercredi 10 mai 2017. Ce qui fut fait en début d’après-midi par le canal des mails envoyés aux dirigeants sportifs des clubs concernés et aux journalistes.

Et ce, après deux grandes réunions, celle de la commission de Discipline et de la Compétition « CDC », qui avait examiné les rapports de l’arbitre et du commissaire au match. Elle a fait des propositions au Comité de gestion de la Ligue nationale de football (LINAFOOT)

Celui-ci qui s’est réuni nuitamment à son siège de 19h00’ jusqu’à 22 h00’le mardi 09 mai 2017, en vue d’examiner les rapports des officiels et les propositions faites par la commission de Discipline et de la Compétition « CDC » en rapports avec les incidents du match N° 28 entre le DC Motema Pembe et le FC Renaissance du Congo initialement prévu le lundi 08 mai 2017, au stade des Martyrs de la Pentecôte , a retenu les sanctions suivantes :

Perte du match par forfait, soit 3-0 en faveur de DCMP cfr art, 31 du CDF pour avoir intentionnellement enlevé les drapeaux de coin obligatoires au marquage du terrain (cfr Loi 1 et 17 point 8) du règlement de la FIFA ; Paiement d’une amende de 7.500$ ; Réparation des préjudices causés. En cas de récidive, le club sera exclu de la compétition et relégué à la Division inférieure.

Au sujet des officiels et joueurs, sont convoqués par le Comité de gestion de la LINAFOOT : les intendants de deux équipes et le joueur Francise Kazadi Kasengu « Zadio ».

Le match OC Muungano-SM Sanga Balende avancé pour ce jeudi

Le match n° 26 OC Muungano de Bukavu –SM Sanga Balende de Mbuji-Mayi est avancé pour ce jeudi dans les mêmes installations et à la même heure. Les Rouge et Or de Mbuji-Mayi n’ayant pas tous ses athlètes à Bukavu, pour raison de places dans l’avion qui devait les amener au lieu du match. La suite de ses joueurs étaient encore à Kinshasa et devaient quitter hier pour la ville montagneuse au bord du lac. Ils ont écrits à la Ligue nationale qui a accepté leur requête.

(Gaby Mass)