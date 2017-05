Play-off de la LINAFOOT: TP Mazembe cartonne l’OC Muungano et rejoint Dcmp à la tête du peloton

Le TP Mazembe de Lubumbashi a rejoint le DC Motema Pembe de Kinshasa à la tête du peloton du play-off du 22ème Championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT), en cartonnant par 4-0, les « Lega » de l’OC Muungano, lundi au stade Mazembe de la commune de Kamalondo, en match de la 6ème journée.

Les buts des « Corbeaux » ont été inscrits par le latéral droit Djo Isama Mpeko dès la 5ème minute sur passe de Kalaba Rainford. Ensuite, Adama Traoré marque à la 22ème minute sur centre du même Djo Isama, Nathan Sinkala alourdi à la 55ème minute sur passe de Traoré et Mechack Elia conclut à la 81ème minute sur centre de Jean Kasusula.

Cette victoire permet aux « Corbeaux » de Mazembe de rejoindre les Immaculés du Dcmp à la tête du peloton, ex-aequo avec 11 points en 5 sorties. Mais, le DC Motema Pembe est en tête grâce aux buts de différence, soit +7 contre + 6 des «Corbeaux ».

En première rencontre, en retard de la 5ème journée, dans les mêmes installations, les « Salésiens » de CS Don Bosco ont battu « les Banjelu ne Bansantu » de Sa Majesté Sanga Balende par 2-0. Ce, grâce à un but de Matwamene à la 16ème minute et un auto-but de Bukasa à la 50ème minute. La réduction du score est venue à la 70ème minute par Lukela.

DC Motema Pembe s’impose devant une AS V. Club en perte de vitesse

Bien avant, le DC Motema Pembe a infligé une défaite à son éternel rival l’AS V. Club de Kinshasa, par un score de deux buts à zéro, en match de la 6ème journée du play-off du 22ème championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT) joué dimanche 30 avril au stade des Martyrs.

En première mi-temps, les deux clubs de Kinshasa ont regagné les vestiaires par un score vierge. Et de retour sur l’aire de jeu, Dcmp appuie sur l’accélérateur et fait montre de regroupement défensif et d’une efficacité offensive remarquables. Comme résultat, l’AS V. Club perd de vitesse malgré l’alignement des anciens visages qui ont trainés durant un moment sur le banc de touche, tels que Dido Bafola, Joyce Lomalisa, le gardien Lomboto… Et face à des attaquants de Dcmp techniquement forts, les Dauphins noirs de la Capitale ont perdu de vue. A la 51ème minute, l’inévitable Ricky Tulenge Sindani inscrit le premier but des Immaculés et prend Hervé Lomboto de contre-pied. Huit minutes après, soit à la 59ème, Jean-Marc Makusu Mundele, l’actuel avant-centre de Dcmp, alourdi la marque sur centre de Kazadi Kasengu sur la droite. Une réussite du trio « TKM » (Tulenge, Kazadi et Mundele), qui prend des ailes sur toutes les attaques depuis le début de ce play-off de la LINAFOOT.

Avec cette victoire, DC Motema Pembe reprend la tête du classement avec 11 points devant le TP Mazembe de Lubumbashi 11 points, le FC Renaissance du Congo 9 points et l’AS V. Club qui compte 6 points.

Rappelons par ailleurs qu’il s’agit là d’une défaite identique de Dcmp sur V. Club, à celle de la phase de groupes du 22ème championnat de la LINAFOOT jouée le 30 octobre 2016 en match aller. Et le 17 février 2017au match-retour, les deux équipes se sont séparées par un score vierge.

(Altesse B. Makambo et Gaby Mass)