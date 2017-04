Play-off de la LINAFOOT: TP Mazembe bat SM Sanga Balende chez lui à Mbuji-Mayi

*A l’issue de 18 dernières minutes, V. Club et Renaissance se neutralisent

Le TP Mazembe de Lubumbashi a pris le dessus sur Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, en le battant par un score étriqué de deux buts à un. Ce match reporté dimanche et joué hier lundi 23 avril au stade Tshikisha à Mbuji-Mayi suite à la pluie diluvienne, s’inscrit dans le cadre de la 5ème journée du 22ème championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT). De noter qu’au cours de cette rencontre dominée même en possession de balle par Mazembe à la première période, c’est le défenseur Salif Coulibaly qui inscrit le premier but pour les Corbeaux de Lubumbashi à la 16ème minute. Et après la pause, les « Sang et Or » de SM Sanga Balende vont égaliser par Mohindo à la 63ème minute. Après la pause, TP Mazembe appuie sur l’accélérateur et le jeune attaquant Ben Malango alourdi la marque à la 79ème minute. A l’issue de ce match, les Corbeaux ont pris le dessus de leurs adversaires et totalisent ainsi 5 points derrière Dcmp/K (8 points), FC Renaissance et l’AS V. Club qui comptent 6 points après leur nul d‘hier au stade des Martyrs de la Pentecôte.

AS V. Club et FC Renaissance se neutralisent

Après le match interrompu dimanche 23 avril à la 72ème minute par la grosse pluie qui s’est abattue à Kinshasa, le derby Kinois opposant l’AS V. Club au FC Renaissance du Congo s’est enfin bouclé hier lundi au stade des Martyrs de la Pentecôte. A l’issue de ces 18 minutes restantes, cette belle rencontre a gardé le même score d’un but partout. A cet effet, Dcmp reste à la tête du classement avec 8 points devant FC Renaissance et V. Club qui ont chacun 6 points. Le TP Mazembe de Lubumbashi vient en 4ème position avec 5 points, après sa victoire sur SM Sanga Balende.

