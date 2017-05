Play-off de la LINAFOOT: Le match DCMP–FC Renaissance du Congo se joue lundi 8 mai et non jeudi 04

Par contre, le FC Renaissance–Don Bosco maintenu pour ce vendredi 05 mai 2017

Le match devant opposer le Daring Club Motema Pembe au FC Renaissance du Congo, prévu le jeudi 04 mai 2017 sur le calendrier publié par Ligue nationale de football, va plutôt se jouer le lundi 08 mai 2017 à 15h30’ au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et ce, suite à une erreur de frappe, indique un communiqué de cette entité sportive.

Par contre, le match FC Renaissance du Congo-CS Don Bosco est maintenu pour ce vendredi 05 mai 2017 comme initialement prévu au calendrier initial. De même, le samedi 06 mai 2017, SM Sanga Balende va offrir son hospitalité à l’OC Bukavu Dawa et tentera ainsi de se relancer dans la course.

Le dimanche 07 mai 2017 aura lieu le classico entre l’AS V.Club et le TP Mazembe au stade des Martyrs de la Pentecôte et le mardi 09 mai 2017, l’OC Bukavu Dawa recevra le CS Don Bosco et le mercredi 10 mai 2017, l’OC Muungano matchera SM Sanga Balende dans son fief de la Concorde de la Commune de Kadutu.

(Gaby Mass)