Play-off de la LINAFOOT: Le derby Renaissance-V. Club s’arrête à la 72ème minute après une forte pluie

A Mbuji-Mayi, la rencontre Sanga Balende-Mazembe annulée et se joue aujourd’hui

Le match qui a opposé l’AS V. Club de Kinshasa à FC Renaissance du Congo hier dimanche 23 avril au stade des Martyrs de la Pentecôte, a été interrompu à la 72ème minute de suite d’une pluie diluvienne qui a rendu l’aire de jeu impraticable. Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la 5ème journée du play-off du 22ème championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT), s’est arrêtée pendant que les deux clubs Kinois étaient à égalité d’un but partout. Les « Oranges » du FC Renaissance du Congo étaient les premiers à ouvrir le score sur balle arrêtée par le Camerounais Ayuk Taku à la 28ème minute. Score qui a renvoyé les deux équipes aux vestiaires, avec une domination de V. Club en termes de possession de balle. De retour sur l’aire de jeu, Florent Ibenge, entraineur de l’AS V. Club, opère un changement payant, en faisant monter l’avant-centre rwandais Taddy Agiti Etekiama à la place de son compatriote Ernest Sugira. Et à la 50ème minute, après une forte pression des Dauphins Noirs de la Capitale sur leurs adversaires, le nouvel entrant va égaliser sur une belle retournée acrobatique. Il trompe ainsi le gardien des « Bana Fibo », Guy Serge Mukumi, après avoir mal renvoyé la balle. La pluie commence et les deux équipes se font pression pour alourdir la marque. Malheureusement, dame la pluie rend le terrain impraticable et force l’arbitre central à arrêter la partie à la 72ème minute.

Selon la règlementation du championnat de la LINAFOOT, les deux équipes devront revenir dans 24 heures suivant la rencontre pour vider le temps qui restait à jouer, soit les 18 minutes. Mais d’après un communiqué lu à la chaîne nationale, le jour et la date de la reprise du match seront fixés après le rapport des officiels.

Sanga Balende-TP Mazembe annulé et se joue aujourd’hui

Hier dimanche 23 avril à Mbuji-Mayi, la rencontre Sa Majesté Sanga Balende-TP Mazembe de Lubumbashi, comptant pour la 5ème journée du play-off de la LINAFOOT, a été reportée. La seule raison avancée est celle de la pluie torrentielle qui s’est abattue avant la rencontre et a rendu l’aire de jeu du stade Tshikisha de Mbuji-Mayi impraticable. Même cas pour le match de Kinshasa entre Renaissance et V. Club, mais qui est arrivé à la 72ème minute, soit 18 avant le coup de sifflet final. Sur ce, la rencontre de Mbuji-Mayi se joue aujourd’hui à la même heure et dans les mêmes installations sportives.

Dcmp/Kin accroché par OC Muungano

Bien avant, soit samedi 22 avril à Bukavu, l’équipe locale de l’OC Muungano a tenu en échec, DC Motema Pembe de Kinshasa par un score vierge au stade la Concorde de Kadutu. C’était en match de la 5ème journée du play-off de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT). Malgré ce nul, Dcmp/K détient toujours la tête du classement avec 8 points en 4 sorties, en attendant le coup de sifflet final de la rencontre Renaissance-V. Club. OC Muungano quant à lui n’a que 2 points en 4 sorties.

(Altesse B. Makambo)