Play-off de la LINAFOOT: L’AS V. Club s’impose face à Don Bosco

L’AS V. Club de Kinshasa a pris le dessus du CS Don Bosco de Lubumbashi en le battant par un score étriqué de 1-0. La rencontre a eu lieu vendredi 19 mai au stade des Martyrs de la Pentecôte. Match en retard de la 2ème journée du play-off du 22ème championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT). C’est Taggy Agiti Etekiama qui a inscrit l’unique de l’AS V. Club à la 65ème minute. Par cette victoire, l’AS V. Club totalise 12 pour 7 matches joués, tandis que son adversaire du jour compte 7 points pour 5 sorties.

Le satisfecit de Florent Ibenge

« Cette victoire est très bien pour le championnat, certes, mais c’est surtout pour le mental. La défaite (1-3 lors de la 1ère journée des 8èmes de finale) face à l’Espérance nous a beaucoup touchés. Non seulement par ça, mais aussi parce que nous avons beaucoup de blessés et de malades. Aujourd’hui, j’étais obligé de composer avec un groupe de 17 joueurs. En arrivant au stade, Munganga a fait la fièvre. Nous continuons à nous bagarrer et cette victoire nous fait du bien », a déclaré Florent Ibenge Ikwange, l’entraîneur de l’AS V. Club.

Et pour sa part, l’entraineur de Don Bosco, Kasongo Ngandu pense que le but de V. Club avait désorienté ses joueurs. « Nous avons fait un grand match aujourd‘hui. Nous étions en place. Dommage, nous avons encaissé ce but à 20 minutes de la fin. Il nous a désorientés surtout dans notre défense. V.Club est une grande équipe et prépare également sa campagne africaine. En face, nous avions des joueurs d’expérience. Les miens sont très jeunes et manquent encore de maturité. Ils grandiront par après. Au football, ce sont les détails qui comptent. Quand vous avez des occasions et que vous ne concrétisez pas, cela peut se retourner contre vous. Nous nous sommes créés quelques opportunités en 1ère mi-temps, mais V. Club s’est créé une occasion en 2ème mi-temps et elle a marqué. C’est ça la différence entre la jeunesse et l’expérience. Nous avons trop donné en 1ère mi-temps. C’est impossible de jouer sur un même rythme pendant 90 minutes. C’est ce qui a fait que nous avons faibli un peu. Ce n’était que normal », a confié l’entraineur de l’équipe de Lubumbashi.

Enfin, le CS Don Bosco reçoit le mardi 23 mai à dans la capitale du cuivre le leader actuel de ce play-off, le DC Motema Pembe.

(Altesse B. Makambo)