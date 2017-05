Play-off de la LINAFOOT: La LINAFOOT confirme la défaite par forfait du FC Renaissance contre DCMP

Après quelques jours d’attente, depuis que la Ligue nationale de football (LINAFOOT) avait suspendu les résultats du match Dcmp-FC Renaissance du Congo, une autre décision confirmant la défaite par forfait de Renaissance vient de tomber. Et c’est depuis le samedi 20 mai qu’elle a été prise par la LINAFOOT. Dans son communiqué, elle a jugé l’appel du FC Renaissance recevable, mais non fondé et confirme en conséquence sa décision du 10 mai qui, selon la LINAFOOT, a été correctement appliquée.

Pour la LINAFOOT, le FC Renaissance du Congo n’a pas apporté des éléments à décharge sur les griefs mis à la charge de ses supporteurs. Par conséquent, le DCMP gagne ce match de la 7ème journée de la phase des Play-off par forfait, équivalent à un score de trois buts à zéro.

De rappeler que cette rencontre programmée pour lundi 8 mai au stade des Martyrs ne s’est pas jouée, après qu’un groupe de supporters ait arraché les piquets de corners.

L’intendant du FC Renaissance, Lelo Mayimbi, est suspendu pour une durée de six mois et sommé de payer une amende correctionnelle de 100 dollars américains pour avoir pris part active aux incidents déplorés. Avec cette victoire, le DCMP totalise 14 points, en six sorties, et passe en tête du classement provisoire de ce championnat.

(Altesse B. Makambo)