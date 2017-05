Play-off de la LINAFOOT: Kazadi Kasengu et l’intendant de Daring sanctionnés

Sur décision du Comité de gestion de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT), à l’issue d’une réunion tenue samedi 13 mai, le joueur Francis Kazadi Kasengu et l’intendant Lutumba, tous de DC Motema Pembe, ont été sanctionnés de la compétition.

Pour le premier concerné, l’attaquant Kazadi Kasengu de Daring, il a écopé d’une suspension de six matchs pour avoir enfreint à la règlementation du championnat. Ce dernier devra s’acquitter encore d’une amende de 100 dollars américains pour « pratique fétichiste ». Enfin, pour violation de la zone neutre, son club, Dcmp, devra payer une autre amende transactionnelle de 7500 dollars. Outre Kazadi, l’intendant de Dcmp/Kin, Guy Lutumba, est suspendu pour 3 mois pour s’être retrouvé sur la zone neutre pendant que les joueurs sont déjà sur le terrain.

L’intendant de Renaissance du Congo, convoqué aussi, n’a pas selon la LINAFOOT, répondu à l’invitation. Une seconde et dernière invitation lui a donc été lancée.

Pour rappel, lundi 8 mai au stade des Martyrs, le match entre Renaissance du Congo et DCMP, comptant pour la 7ème journée des play-offs de la LINAFOOT, ne s’est pas joué parce que 3 des 4 drapelets des poteaux de corners avaient été déplacés par des supporters du FC Renaissance. C’est ce qui n’a pas permis à l’arbitre central et au commissaire au match de donner le coup d’envoi de cette rencontre après une trentaine de minutes de constat. Et pour l’instant, avant cette sanction infligée à cette sociétaire de Daring, son adversaire du FC Renaissance a perdu ce match par forfait. Une décision publiée par la LINAFOOT mercredi 10 mai dernier.

(Altesse B. Makambo)