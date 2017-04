Play-off de la LINAFOOT: FC Renaissance du Congo rentre avec une victoire face à Bukavu-Dawa

*Don Bosco gagne, Mazembe-Dcmp et V. Club-Sanga Balende se neutralisent

La phase de Play-off du 22ème championnat de la Ligue Nationale de Football (Linafoot) a débuté hier dimanche 02 avril dans les différents stades du pays. A Lubumbashi, en première explication, le Cercle Sportif Don Bosco s’est débarrassé par un score significatif de l’OC Muungano sur la marque de 3-0. Les buteurs des salésiens de Lubumbashi sont Ali Sadiki à la 21ème, Mozeviko Joëlle à la 86ème et Reagan Pembele à la 88ème minute. Match joué au Stade Mazembe de la commune de Kamalondo.

Mazembe et Sanga Balende tenus en respect par Motema Pembe et V.Club

En deuxième explication, le derby Tout Puissant Mazembe-Daring Club Motema Pembe. Match qui a vu les Corbeaux de Lubumbashi archi-dominé les Kinois de vert et blanc, mais sans violer la cage des «Immaculés ».

Au finish, un score vierge a partagé les deux équipes. Tandis qu’au stade Tshikisha de Mbuji-Mayi, l’AS V. Club a ramené le point de match nul avec le club local de Sa Majesté Sanga Balende. A en croire les correspondants sur les différentes stations de Radios, le Stade Tshikisha, moins favorable aux visiteurs, n’a pas souri aux Verts et noirs de l’AS V. Club. Un terrain impraticable, commentaient-ils, mais qui a vu les deux équipes se séparer dos à dos. Et dans un message publié dans son compte Twitter, le président-sponsor de « Banjelu ne Bansantu », Alphonse Ngoy Kasanji a laissé croire : « Nous commençons ce Play- off par un triste match nul. Je pense qu’il y avait de la place pour mieux faire. Objectif, gagner le prochain match ».

FC Renaissance bat Bukavu-Dawa

Par ailleurs, le sourire est venu de Bukavu, où le Football Club Renaissance du Congo s’est débarrassé de l’OC Bukavu-Dawa sur le score de 1-0. Score qui a sanctionné la partie aux termes de 90 minutes de jeu. Pour sa première participation à cette phase, le FC Renaissance a bénéficié d’un but contre son camp d’un défenseur de son adversaire du jour à la 10ème minute. Les Renais se sont plaints de l’état du terrain qui n’a pas favorisé le développement d’un beau jeu, surtout pour ses joueurs professionnels qui jouent pour la première fois dans pareilles installations sportives.

Au classement, le Cercle Sportif Don Bosco prend provisoirement la tête du classement avec 3 points, trois buts marqués et zéro but encaissé. Le FC Renaissance poursuivant direct avec 3 points, 1 but marqué et zéro encaissé. Cependant, le Tout Puissant Mazembe, l’AS V. Club, Sa Majesté Sanga Balende et Daring Motema Pembe occupent respectivement la troisième place avec un point chacun, zéro but marqué et zéro encaissé. La quatrième place est occupée par le FC Bukavu Dawa avec zéro point, zéro but marqué et un but encaissé, et le l’OC Muungano ferme la manche en cette première journée de Play-Off avec zéro point, zéro but marqué et trois buts encaissés.

La deuxième journée semble palpitante avec les affiches alléchantes, sûrement qui vont remettre les grandes équipes sur leurs orbites, du fait que tout le monde vise l’Afrique, c’est-à-dire pour les uns la Ligue des Champions, synonyme de premier ou deuxième place au classement final ; et la Coupe d’Afrique, la C2, synonyme de troisième place. Aux âmes sensibles, la deuxième journée réserve des surprises agréables et/ou désagréables à certains clubs.

(Pius Romains Rolland)