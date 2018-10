Pius Muabilu remercie J. Kabila, 1er démocrate africain

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Au meeting du Front Commun pour le Congo (FCC) le weekend dernier, le Congrès National Congolais (CNC) et le Regroupement pour l’Avenir avaient mobilisé et les drapeaux et autres banderoles étaient visibles, conduits par l’honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, l’enfant terrible du Mont Amba. A l’occasion, il n’a pas manqué de s’exprimer : « Que l’Eternel Dieu Tout Puissant est formidable, parce que c’est un Dieu des justes, un Dieu qui n’aime pas l’injustice », dit-il, avant d’ajouter que nous remercions le chef de l’Etat Joseph Kabila, parce qu’il aime bien son peuple. Et de renchérir, je crois que c’est le premier démocrate africain. Ce qu’il a fait déborde, ce qu’il a fait est formidable. Quand je vois nos compatriotes venus de tous les coins, venus même du Congo profond, pour voir Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat de Joseph Kabila Kabange, le candidat du peuple, je suis un homme heureux. Au nom de tous les militants du Congrès National Congolais (CNC), au nom de tous les militants du regroupement pour l’Avenir, je remercie tous les Kinois.

JMNK

