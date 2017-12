Pascal Mukuna apaise François Guéi et tous les Renais

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le président du FC Renaissance du Congo, l’Evêque Pascal Mukuna, est sorti de son silence. Ce, après les déclarations de l’entraineur François Gueh Monguéhi, menaçant ainsi de quitter le club pour une faute commise par les dirigeants du club avant la rencontre face à l’AS V. Club.

Pour Pascal Mukuna, cette faute n’émane pas directement du Secrétariat du club, mais plutôt de la LINAFOOT qui a écrit à Renaissance, 3 heures avant le derby kinois, de ne pas aligner une dizaine des joueurs dont les licences posent problème. Après avoir réceptionné cette note de la LINAFOOT, le Secrétariat du club a transféré la liste de ces joueurs suspendus par la LINAFOOT à l’entraineur. Malheureusement sur cette liste se trouvait les noms de 3 joueurs retenus comme titulaires. Et après la défaite, Gueh n’a pas pu se maîtriser et a menacé de démissionner de son poste d’entraineur de Renaissance. Saisi de l’affaire, le président de Renaissance éclaire la lanterne de l’opinion sportive kinoise, mais aussi de tous les supporters de son club : « Le coach avait préparé son équipe durant plusieurs jours à Brazzaville. Il avait confiance à sa composition pour ce derby. Et c’est difficile de digérer une telle nouvelle, faisant état de la suspension de ses 3 cadres choisis pour ce match ».

Cette déclaration a été faite au cours d’une interview que Pascal Mukuna a accordé à la chaine de télévision « Télé 50 ». Et au sujet de la démission de François Gueh, Mukuna apaise : « Le coach était venu me voir à la maison, il m’a expliqué la situation, et je lui ai fait comprendre comment les choses étaient. Et tout en me mettant aussi à sa place, je lui ai appelé au calme. Il a présenté ses excuses à tous les Renais pour avoir agi dans la colère, et promet de reprendre avec le club pour la suite du championnat ».

Espérons que nous allons revoir François Gueh Monguéhi à la tête du staff technique de Renaissance, surtout lors du prochain derby Kinois face à DCMP. A tous les supporters du FC Renaissance du Congo, Pascal Mukuna appelle au calme.