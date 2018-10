Pas de rupture de confiance entre la base, le PALU et le Bureau politique

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Au cours d’une grande réunion d’évaluation entre tous les présidents des partis politiques du Regroupement Palu et Alliés, présidée par Gizenga Lugi, la semaine passée, au siège du Palu, tous les Alliés ont salué unanimement la Décision du Patriarche Antoine Gizenga du 19 octobre 2018, sur leur soutien à Emanuel Ramazani Shadary. Ils ont promis de le soutenir sans relâche pour le triomphe de la Gauche Nationaliste au pouvoir depuis 2006. Les folles rumeurs qui distillent des mensonges au sein de l’opinion faisant allusion au climat malsain au sein du Regroupement Politique Palu et Alliés ne sont qu’une pire distraction. Les impérialistes et leurs marionnettes en Rdc, ne jurent qu’à la déstabilisation de la Gauche au pouvoir. Ils ne digèrent pas la complicité entre Joseph Kabila et Antoine Gizenga, voués à la cause nationaliste. L’heure est à l’UNION de la Gauche autour de Shadary, pour perpétuer les efforts inlassables de JKK…

Contrairement aux folles rumeurs faisant allusion à la rupture de confiance entre la base, le Parti Lumumbiste Unifié (PALU) et le Bureau politique, dans un communiqué, ont apporté une série de précisons en vue de mettre un terme aux quolibets et discours séparatistes, orchestrés par les ennemis du Patriarche Antoine Gizenga qui cherchent à tout prix la disparition du PALU.

Après moult enquêtes diligentées par les observateurs et analystes politiques avertis, renseigne le même document, il est à noter que la Déclaration politique du SGCP du 19 octobre 2018 à Mon-fleuri faisant allusion aux consignes de vote à donner aux militantes et militants lors des prochaines législatives et présidentielle, était vivement accueillie par tous les organes de base de Kinshasa et de l’ensemble du territoire national. Cette décision, pour rappel, est la résultante des consultations initiées par le Patriarche Antoine Gizenga, le 21 septembre 2018, lors de la matinée politique que le Bureau politique avait organisé avec les responsables des organes de base.

Sans nul doute, les fiches distribuées selon les principes du PALU, à chaque cellule, sous la coordination des Secrétaires provinciaux, ont été remplies de choix de chaque militant répertorié dans l’une ou l’autre cellule, en vue d’éclairer la lanterne du Patriarche Antoine Gizenga sur la continuité ou rupture de l’alliance avec le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, Autorité morale du FCC. Lesdites fiches ont été toutes dépouillées selon les critères démocratiques et les textes fondateurs, soubassement du fonctionnement administratif du PALU. Et ce, sans aucune pression exercée par l’un ou l’autre membre du Bureau politique sur les militants. Contre toute attente, des esprits mal avertis et des oiseaux de mauvais augure, les laboratoires mesquins s’évertuent nuit et jour à monter des histoires voire même des images non authentiques avec objectif ultime de déstabiliser le PALU en cette période électorale intoxiquer l’opinion tant nationale qu’internationale et désorienter la base pourtant fidèle et respectueuse aux orientations de leur Leader depuis le 22 août 1964.

Le PALU a mobilisé plus 8.225 militantes

De la présence du PALU à la cérémonie de présentation officielle du candidat Président de la République Emmanuel SHADARV, le 27 octobre 2018 au stade du 20 mai, Allié traditionnel, stratégique et privilégié de Joseph Kabila Kabange depuis le 30 décembre 2006, le PALU, invité par les organisateurs de cette cérémonie en vue de rehausser sa présence a fait preuve d’une mobilisation légendaire et spontanée au stade du 20 mai. Sans conteste, au nombre des partis et regroupements politiques présents à cette cérémonie, le PALU s’est fait remarquer par la présence de plus 8.225 militantes et militants arborant avec joie et conviction la bannière étoilée du regroupement politique PALU ET ALLIES. Les images diffusées sur les antennes de la RTNC et d’autres chaînes de télévision, radios périphériques en témoignent plus et constituent une preuve éloquente capable de mettre fin à toute velléité et campagne de sape contre le PALU et son Chef.

A propos du climat observé dans le chef du regroupement politique PALU ET ALLIES, la réunion du 25 octobre 2018 de tous les responsables des partis qui forment ce regroupement prouve à suffisance que ladite réunion s’est déroulée dans une ambiance bon enfant et dans une atmosphère détendue A l’heure actuelle, toutes les stratégies de ce regroupement, orientées vers la victoire écrasante de la gauche congolaise au pouvoir se peaufinent sous les orientations leur édictées par le Patriarche Antoine Gizenga, Président de ce regroupement.

Que les détracteurs malveillants qui se dressent contre le PALU trouvent leur matière ailleurs. La victoire de la Gauche au pouvoir reste le seul schéma intelligible sur lequel s’appesantissent tous les ténors de regroupement PALU ET ALLIES.

