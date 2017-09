Parlement congolais : Une rentrée de tous les enjeux

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Fini les vacances parlementaires débutées jeudi 15 juin dernier. Les députés nationaux doivent désormais reprendre le chemin de l’hémicycle du Palais du peuple dans la commune de Lingwala. La rentrée parlementaire, c’est déjà demain vendredi 15 septembre 2017 pour la session ordinaire de septembre 2017.

En ce moment, l’honorable président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku Ndjalandjoko serait déjà entrain de fignoler son discours solennel d’ouverture officielle de cette nouvelle session parlementaire, au niveau de la chambre basse du Parlement, dont la cérémonie pourrait avoir lieu à 12 heures. De même pour l’honorable président du Sénat Léon Kengo wa Dondo, qui doit déjà apprêter le discours d’ouverture de la session ordinaire de septembre 2017 au niveau de la chambre haute du Parlement.

Cette session parlementaire devrait en principe être la dernière selon l’Accord politique du 31 décembre 2016, mais les donnes politiques ont changé. Ladite session s’ouvre donc dans un contexte politique et économique particulier. Toutefois, en dépit de ce double contexte, ça sera une session de tous les enjeux, au cours de laquelle plusieurs questions devront être abordées.

Ainsi, va-t-elle inscrire parmi ses priorités les matières liées à la mise en œuvre de l’Accord politique du 31 décembre 2016. D’abord, les députés nationaux vont commencer par voter la loi organique sur le Conseil nationale de suivi de l’Accord et du processus électoral (CNSA). Cette institution d’appui à la démocratie ayant déjà été mise en place.

Il sera également une occasion bien indiquée pour les représentants du peuple congolais de pouvoir procéder au vote de la loi sur la répartition des sièges. Laquelle sera de grande utilité pour définir les différentes circonscriptions électorales à travers le pays qui, depuis l’année dernière, connait la décentralisation et le découpage territoriale.

La présente session parlementaire sera également budgétaire, d’autant plus que le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe, chef du Gouvernement d’union nationale, est tenu à présenter au cours de la présente session, son projet de loi de finances de l’exercice 2018, aux élus du peuple. Cela sera aussi une session du contrôle parlementaire. D’autres matières, dont notamment celle relative aux arriérés législatifs seront traitées au cours de cette session.

Des vacances sans repos pour Aubin Minaku

Signalons en outre que les vacances parlementaires n’ont pas été des vacances de repos pour le speaker de la Chambre basse du Parlement Aubin Minaku Ndjalandjoko. C’était tout simplement une autre phase de sa mission régalienne.

Il est justement allé au contact de sa base électorale, il a parcouru tout son territoire d’Idiofa, du Nord au Sud, dans la province du Kwilu, où il a conféré avec ses innombrables électeurs. Cela n’a pas été du tout une partie de plaisir pour le premier des députés nationaux, mais un exercice exigeant et fastidieux.

Pendant toute cette période, l’honorable président de l’Assemblée nationale a eu à conscientiser toute la population de sa province et voire de la province voisine du Kwango, sur l’effectivité de la tenue des élections présidentielle, législatives et provinciales. Prêchant par l’exemple, il a aussi mobilisé toute la population à s’enrôler massivement, en vue d’acquérir le poids politique sur l’échiquier national.

Aubin Minaku a aussi conscientisé ses sœurs et frères du Kwilu et Kwango sur la nécessité de toujours défendre et préserver ensemble l’unité nationale et la paix. Ce, pour que le peuple sache, quelles que soient les circonstances et les difficultés actuelles, faire preuve d’un sursaut patriotique qui permettra au pays de recouvrer la plénitude de sa stabilité.

